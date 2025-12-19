https://1prime.ru/20251219/zakharova-865727464.html
Захарова прокомментировала решение о новом кредите Украине
2025-12-19T17:58+0300
экономика
мировая экономика
россия
киев
мария захарова
мид рф
ес
евросовет
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Решением о выдаче нового кредита Киеву евробюрократы в очередной раз "залезают в карман" собственным гражданам, которые и будут нести бремя амбиций своих лидеров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В отсутствие единства в отношении фактической конфискации российских суверенных активов Евросовет принял решение о выделении Киеву нового кредита, обеспеченного средствами из бюджета ЕС. То есть евробюрократы в очередной раз "залезают в карман" собственным налогоплательщикам, которым придется по-прежнему нести на себе бремя политических амбиций руководства евроинститутов и отдельных стран-членов ЕС", - сказано в ее комментарии на сайте МИД РФ
