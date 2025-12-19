https://1prime.ru/20251219/zakharova-865727464.html

Захарова прокомментировала решение о новом кредите Украине

Захарова прокомментировала решение о новом кредите Украине - 19.12.2025, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала решение о новом кредите Украине

Решением о выдаче нового кредита Киеву евробюрократы в очередной раз "залезают в карман" собственным гражданам, которые и будут нести бремя амбиций своих... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T17:58+0300

2025-12-19T17:58+0300

2025-12-19T17:58+0300

экономика

мировая экономика

россия

киев

мария захарова

мид рф

ес

евросовет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864748280_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_bbb0d6562e8050511bccecfd0b223a69.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Решением о выдаче нового кредита Киеву евробюрократы в очередной раз "залезают в карман" собственным гражданам, которые и будут нести бремя амбиций своих лидеров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В отсутствие единства в отношении фактической конфискации российских суверенных активов Евросовет принял решение о выделении Киеву нового кредита, обеспеченного средствами из бюджета ЕС. То есть евробюрократы в очередной раз "залезают в карман" собственным налогоплательщикам, которым придется по-прежнему нести на себе бремя политических амбиций руководства евроинститутов и отдельных стран-членов ЕС", - сказано в ее комментарии на сайте МИД РФ

https://1prime.ru/20251219/putin-865711166.html

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, киев, мария захарова, мид рф, ес, евросовет