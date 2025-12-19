Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова прокомментировала решение о новом кредите Украине - 19.12.2025
Захарова прокомментировала решение о новом кредите Украине
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Решением о выдаче нового кредита Киеву евробюрократы в очередной раз "залезают в карман" собственным гражданам, которые и будут нести бремя амбиций своих лидеров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В отсутствие единства в отношении фактической конфискации российских суверенных активов Евросовет принял решение о выделении Киеву нового кредита, обеспеченного средствами из бюджета ЕС. То есть евробюрократы в очередной раз "залезают в карман" собственным налогоплательщикам, которым придется по-прежнему нести на себе бремя политических амбиций руководства евроинститутов и отдельных стран-членов ЕС", - сказано в ее комментарии на сайте МИД РФ
мировая экономика, россия, киев, мария захарова, мид рф, ес, евросовет
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, Киев, Мария Захарова, МИД РФ, ЕС, Евросовет
17:58 19.12.2025
 
Захарова прокомментировала решение о новом кредите Украине

Захарова: бремя нового кредита Киеву ляжет на европейских граждан

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Решением о выдаче нового кредита Киеву евробюрократы в очередной раз "залезают в карман" собственным гражданам, которые и будут нести бремя амбиций своих лидеров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В отсутствие единства в отношении фактической конфискации российских суверенных активов Евросовет принял решение о выделении Киеву нового кредита, обеспеченного средствами из бюджета ЕС. То есть евробюрократы в очередной раз "залезают в карман" собственным налогоплательщикам, которым придется по-прежнему нести на себе бремя политических амбиций руководства евроинститутов и отдельных стран-членов ЕС", - сказано в ее комментарии на сайте МИД РФ
Путин объяснил, почему у ЕС не получается изъять российские активы
Экономика Мировая экономика РОССИЯ Киев Мария Захарова МИД РФ ЕС Евросовет
 
 
