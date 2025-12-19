https://1prime.ru/20251219/zhile-865728513.html
Набиуллина объяснила, почему растут цены на жилье
Набиуллина объяснила, почему растут цены на жилье - 19.12.2025, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила, почему растут цены на жилье
Спрос на жилье в России остается значительным, в том числе за счет льготной ипотеки, следует из слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T18:21+0300
2025-12-19T18:21+0300
2025-12-19T18:21+0300
недвижимость
банки
финансы
эльвира набиуллина
банк россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_6565aaa51566117739b9ce6c9abfaa2f.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Спрос на жилье в России остается значительным, в том числе за счет льготной ипотеки, следует из слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по итогам заседания ЦБ. "В целом, в среднем по стране, рост цен на первичное жилье замедлился по сравнению с прошлым годом. Почему цены продолжают расти? Во-первых, спрос остается значительным, потому что у нас была свернута программа льготной безадресной ипотеки, но семейная ипотека, она тоже достаточно масштабная, дальневосточная, другие программы продолжают действовать", - сказала она. "Я уже говорила, люди охотнее берут рыночную ипотеку, и в целом спрос на жилье остается вполне достойным. Люди покупают, кстати, квартиры не только в ипотеку, и на спрос на жилье нельзя смотреть только по ипотеке: берут рассрочки - задолженность по рассрочкам на жилье уже достигла 1,5 триллиона рублей, это тоже реализованный спрос, который не отражен в росте ипотеки", - добавила глава ЦБ.
https://1prime.ru/20251216/ipoteka-865591218.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_266:0:2995:2047_1920x0_80_0_0_39f4fb250ea6ab0f9b9e4aad89403820.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, банки, финансы, эльвира набиуллина, банк россия, бизнес
Недвижимость, Банки, Финансы, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Бизнес
Набиуллина объяснила, почему растут цены на жилье
ЦБ: спрос на жилье в России остается значительным, в том числе за счет льготной ипотеки
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Спрос на жилье в России остается значительным, в том числе за счет льготной ипотеки, следует из слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по итогам заседания ЦБ.
"В целом, в среднем по стране, рост цен на первичное жилье замедлился по сравнению с прошлым годом. Почему цены продолжают расти? Во-первых, спрос остается значительным, потому что у нас была свернута программа льготной безадресной ипотеки, но семейная ипотека, она тоже достаточно масштабная, дальневосточная, другие программы продолжают действовать", - сказала она.
"Я уже говорила, люди охотнее берут рыночную ипотеку, и в целом спрос на жилье остается вполне достойным. Люди покупают, кстати, квартиры не только в ипотеку, и на спрос на жилье нельзя смотреть только по ипотеке: берут рассрочки - задолженность по рассрочкам на жилье уже достигла 1,5 триллиона рублей, это тоже реализованный спрос, который не отражен в росте ипотеки", - добавила глава ЦБ.
Банки раскрыли, будут ли меняться ставки по ипотеке