Набиуллина объяснила, почему растут цены на жилье - 19.12.2025
Набиуллина объяснила, почему растут цены на жилье
Спрос на жилье в России остается значительным, в том числе за счет льготной ипотеки, следует из слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T18:21+0300
2025-12-19T18:21+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Спрос на жилье в России остается значительным, в том числе за счет льготной ипотеки, следует из слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по итогам заседания ЦБ. "В целом, в среднем по стране, рост цен на первичное жилье замедлился по сравнению с прошлым годом. Почему цены продолжают расти? Во-первых, спрос остается значительным, потому что у нас была свернута программа льготной безадресной ипотеки, но семейная ипотека, она тоже достаточно масштабная, дальневосточная, другие программы продолжают действовать", - сказала она. "Я уже говорила, люди охотнее берут рыночную ипотеку, и в целом спрос на жилье остается вполне достойным. Люди покупают, кстати, квартиры не только в ипотеку, и на спрос на жилье нельзя смотреть только по ипотеке: берут рассрочки - задолженность по рассрочкам на жилье уже достигла 1,5 триллиона рублей, это тоже реализованный спрос, который не отражен в росте ипотеки", - добавила глава ЦБ.
18:21 19.12.2025
 
Набиуллина объяснила, почему растут цены на жилье

ЦБ: спрос на жилье в России остается значительным, в том числе за счет льготной ипотеки

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Спрос на жилье в России остается значительным, в том числе за счет льготной ипотеки, следует из слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по итогам заседания ЦБ.
"В целом, в среднем по стране, рост цен на первичное жилье замедлился по сравнению с прошлым годом. Почему цены продолжают расти? Во-первых, спрос остается значительным, потому что у нас была свернута программа льготной безадресной ипотеки, но семейная ипотека, она тоже достаточно масштабная, дальневосточная, другие программы продолжают действовать", - сказала она.
"Я уже говорила, люди охотнее берут рыночную ипотеку, и в целом спрос на жилье остается вполне достойным. Люди покупают, кстати, квартиры не только в ипотеку, и на спрос на жилье нельзя смотреть только по ипотеке: берут рассрочки - задолженность по рассрочкам на жилье уже достигла 1,5 триллиона рублей, это тоже реализованный спрос, который не отражен в росте ипотеки", - добавила глава ЦБ.
