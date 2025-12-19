https://1prime.ru/20251219/zhurnalistka-865698247.html

Журналистке Агалаковой может грозить уголовное дело

Журналистке Агалаковой может грозить уголовное дело - 19.12.2025, ПРАЙМ

Журналистке Агалаковой может грозить уголовное дело

Журналистке Жанне Агалаковой (признана в РФ иностранным агентом) может грозить уголовное дело после двух назначенных ей судом штрафов за нарушение порядка... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T06:58+0300

2025-12-19T06:58+0300

2025-12-19T06:58+0300

бизнес

рф

украина

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865698247.jpg?1766116730

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Журналистке Жанне Агалаковой (признана в РФ иностранным агентом) может грозить уголовное дело после двух назначенных ей судом штрафов за нарушение порядка деятельности иностранного агента, рассказал РИА Новости адвокат Андрей Алешкин. "Агалаковой после уже имеющихся у нее административных штрафов за нарушение порядка деятельности иноагента может грозить уголовное дело по статье 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказал адвокат. Первый раз Агалакову привлекли к административной ответственности в ноябре, а 16 декабря ей назначили еще один штраф, который, как следует из судебных данных в распоряжении РИА Новости, ей назначили за не поданный отчет о своей деятельности. Минюст внес журналистку в реестр иноагентов в феврале этого года. Как сообщало ведомство, Агалакова принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовала в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами Российской Федерации.

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, украина