Журналистке Агалаковой может грозить уголовное дело

2025-12-19T06:58+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Журналистке Жанне Агалаковой (признана в РФ иностранным агентом) может грозить уголовное дело после двух назначенных ей судом штрафов за нарушение порядка деятельности иностранного агента, рассказал РИА Новости адвокат Андрей Алешкин.
"Агалаковой после уже имеющихся у нее административных штрафов за нарушение порядка деятельности иноагента может грозить уголовное дело по статье 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказал адвокат.
Первый раз Агалакову привлекли к административной ответственности в ноябре, а 16 декабря ей назначили еще один штраф, который, как следует из судебных данных в распоряжении РИА Новости, ей назначили за не поданный отчет о своей деятельности.
Минюст внес журналистку в реестр иноагентов в феврале этого года. Как сообщало ведомство, Агалакова принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовала в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами Российской Федерации.
