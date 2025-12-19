Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дешевеет на данных по инфляции в США - 19.12.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на данных по инфляции в США
Золото дешевеет на данных по инфляции в США
Золото дешевеет в пятницу утром на фоне выхода данных о замедлении инфляции в США и укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Золото дешевеет в пятницу утром на фоне выхода данных о замедлении инфляции в США и укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.23 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 17,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,41%, - до 4 346,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,07% - до 65,26 доллара за унцию. "Более мягкие данные по инфляции стали своего рода обоюдоострым мечом для золота: с одной стороны, они помогают обосновать более мягкую траекторию политики Федеральной резервной системы США, но с другой - снижают привлекательность металла как средства защиты от инфляции. Устойчивость доллара также создает определенное давление", - приводит агентство Рейтер слова главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). Американская макростатистика была опубликована в четверг. Так, годовая инфляция в стране по итогам ноября замедлилась до 2,7% с 3% в сентябре при прогнозе показателя на уровне 3,1%. Данные за октябрь не собирались и не публиковались в связи с прерванным шатдауном финансированием госструктур. Укрепление доллара также сдерживает рост цен на золото. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,07% - до 98,52 пункта.
08:36 19.12.2025 (обновлено: 08:41 19.12.2025)
 
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Золото дешевеет в пятницу утром на фоне выхода данных о замедлении инфляции в США и укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.23 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 17,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,41%, - до 4 346,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,07% - до 65,26 доллара за унцию.
"Более мягкие данные по инфляции стали своего рода обоюдоострым мечом для золота: с одной стороны, они помогают обосновать более мягкую траекторию политики Федеральной резервной системы США, но с другой - снижают привлекательность металла как средства защиты от инфляции. Устойчивость доллара также создает определенное давление", - приводит агентство Рейтер слова главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
Американская макростатистика была опубликована в четверг. Так, годовая инфляция в стране по итогам ноября замедлилась до 2,7% с 3% в сентябре при прогнозе показателя на уровне 3,1%. Данные за октябрь не собирались и не публиковались в связи с прерванным шатдауном финансированием госструктур.
Укрепление доллара также сдерживает рост цен на золото. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,07% - до 98,52 пункта.
Цена на золото впервые в истории превысила 4400 долларов за унцию
Вчера, 19:27
 
