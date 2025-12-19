Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото готовится завершить вторую подряд неделю ростом - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251219/zoloto-865730539.html
Цена на золото готовится завершить вторую подряд неделю ростом
Цена на золото готовится завершить вторую подряд неделю ростом - 19.12.2025, ПРАЙМ
Цена на золото готовится завершить вторую подряд неделю ростом
Стоимость золота растет в пятницу, и показатель также готовится завершить вторую подряд неделю в плюсе, следует из данных торгов. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T19:14+0300
2025-12-19T19:14+0300
экономика
рынок
торги
comex
золото
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу, и показатель также готовится завершить вторую подряд неделю в плюсе, следует из данных торгов. По состоянию на 18.47 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 11,65 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,35% - до 4 376,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 2,41% - до 66,79 доллара за унцию. С понедельника стоимость золота выросла на 1,1%, а в ходе торгов четверга показатель впервые в истории превысил отметку в 4 400 долларов за тройскую унцию. По итогам прошлой недели драгоценный металл подорожал на 2,1%. "Мы наблюдаем некоторую реакцию на укрепление доллара, рост его доходности и небольшое усиление склонности к риску со вчерашнего дня", - комментирует агентству Рейтер причины некоторого отката от рекорда глава отдела стратегий сырьевых рынков TD Securities Барт Мелека (Bart Melek).
https://1prime.ru/20251219/platina-865730403.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, comex, золото, сша
Экономика, Рынок, Торги, Comex, золото, США
19:14 19.12.2025
 
Цена на золото готовится завершить вторую подряд неделю ростом

Цена на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась выше 4 376 долларов за тройскую унцию

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу, и показатель также готовится завершить вторую подряд неделю в плюсе, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.47 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 11,65 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,35% - до 4 376,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 2,41% - до 66,79 доллара за унцию.
С понедельника стоимость золота выросла на 1,1%, а в ходе торгов четверга показатель впервые в истории превысил отметку в 4 400 долларов за тройскую унцию.
По итогам прошлой недели драгоценный металл подорожал на 2,1%.
"Мы наблюдаем некоторую реакцию на укрепление доллара, рост его доходности и небольшое усиление склонности к риску со вчерашнего дня", - комментирует агентству Рейтер причины некоторого отката от рекорда глава отдела стратегий сырьевых рынков TD Securities Барт Мелека (Bart Melek).
Платина, слиток - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Стоимость платины превысила уровень в $2 000 за унцию
19:10
 
ЭкономикаРынокТоргиComexзолотоСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала