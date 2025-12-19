https://1prime.ru/20251219/zoloto-865730539.html
Цена на золото готовится завершить вторую подряд неделю ростом
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу, и показатель также готовится завершить вторую подряд неделю в плюсе, следует из данных торгов. По состоянию на 18.47 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 11,65 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,35% - до 4 376,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 2,41% - до 66,79 доллара за унцию. С понедельника стоимость золота выросла на 1,1%, а в ходе торгов четверга показатель впервые в истории превысил отметку в 4 400 долларов за тройскую унцию. По итогам прошлой недели драгоценный металл подорожал на 2,1%. "Мы наблюдаем некоторую реакцию на укрепление доллара, рост его доходности и небольшое усиление склонности к риску со вчерашнего дня", - комментирует агентству Рейтер причины некоторого отката от рекорда глава отдела стратегий сырьевых рынков TD Securities Барт Мелека (Bart Melek).
