В Иваново и Ярославле сняли ограничения на полеты
2025-12-20T08:30+0300
бизнес
россия
иваново
ярославль
росавиация
воздушный транспорт
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщает Росавиация. "Аэропорты Иваново ("Южный"), Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
