В аэропортах Иваново и Ярославля ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщила Росавиация. "Аэропорты Иваново ("Южный"), Ярославль ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

