В аэропортах Иваново и Ярославля ввели ограничения на полеты - 20.12.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Иваново и Ярославля ввели ограничения на полеты
В аэропортах Иваново и Ярославля ввели ограничения на полеты
2025-12-20T08:58+0300
бизнес
россия
иваново
ярославль
росавиация
воздушный транспорт
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщила Росавиация. "Аэропорты Иваново ("Южный"), Ярославль ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
иваново
ярославль
08:58 20.12.2025
 
В аэропортах Иваново и Ярославля ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Иваново ("Южный"), Ярославль ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
 
