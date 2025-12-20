https://1prime.ru/20251220/aeroporty-865740713.html
В аэропортах Иваново и Ярославля ввели ограничения на полеты
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщила Росавиация. "Аэропорты Иваново ("Южный"), Ярославль ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
