В аэропортах в Иваново и Ярославле сняли ограничения на полеты
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщила Росавиация. "Аэропорты Иваново ("Южный"), Ярославль ("Туношна"). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
