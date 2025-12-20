https://1prime.ru/20251220/afrika-865749461.html
Путин рассказал о потенциале в торговле между Россией и Африкой
Путин рассказал о потенциале в торговле между Россией и Африкой
2025-12-20T14:11+0300
2025-12-20T14:11+0300
2025-12-20T14:11+0300
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Россия и Африка имеют значительный потенциал в торгово-экономической сфере, который по-прежнему не реализован, указал президент России Владимир Путин. Путин направил приветствие участникам второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, которое на пленарном заседании форума зачитал министр иностранных дел России Сергей Лавров. "В ходе министерской конференции предстоит обстоятельно рассмотреть ход реализации Плана действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023-2026 годы, а также наметить новые, перспективные направления совместной работы – прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционной сферах, где имеется значительный нереализованный потенциал", - отметил Путин.
