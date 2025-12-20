https://1prime.ru/20251220/afrika-865749674.html
Лавров: Россия настроена на раскрытие потенциала сотрудничества с Африкой
Лавров: Россия настроена на раскрытие потенциала сотрудничества с Африкой
2025-12-20T14:15+0300
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Россия настроена на дальнейшее раскрытие огромного потенциала сотрудничества со странами Африки, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Российско-африканское партнерство поступательно развивается во всех сферах. Продолжается содержательный доверительный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях. Укрепляется торгово-экономическое сотрудничество. В прошлом году товарооборот увеличился на 13%, составив почти 28 миллиардов долларов США. И я убежден: это далеко не предел. Мы настроены на дальнейшее раскрытие всего огромного потенциала нашей практической кооперации", - сказал он на открытии пленарного заседания Второй министерской конференции форума партнерства Россия - Африка.
