Лавров: Россия настроена на раскрытие потенциала сотрудничества с Африкой - 20.12.2025, ПРАЙМ
Лавров: Россия настроена на раскрытие потенциала сотрудничества с Африкой
Россия настроена на дальнейшее раскрытие огромного потенциала сотрудничества со странами Африки, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T14:15+0300
2025-12-20T14:15+0300
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Россия настроена на дальнейшее раскрытие огромного потенциала сотрудничества со странами Африки, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Российско-африканское партнерство поступательно развивается во всех сферах. Продолжается содержательный доверительный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях. Укрепляется торгово-экономическое сотрудничество. В прошлом году товарооборот увеличился на 13%, составив почти 28 миллиардов долларов США. И я убежден: это далеко не предел. Мы настроены на дальнейшее раскрытие всего огромного потенциала нашей практической кооперации", - сказал он на открытии пленарного заседания Второй министерской конференции форума партнерства Россия - Африка.
14:15 20.12.2025
 
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Россия настроена на дальнейшее раскрытие огромного потенциала сотрудничества со странами Африки, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Российско-африканское партнерство поступательно развивается во всех сферах. Продолжается содержательный доверительный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях. Укрепляется торгово-экономическое сотрудничество. В прошлом году товарооборот увеличился на 13%, составив почти 28 миллиардов долларов США. И я убежден: это далеко не предел. Мы настроены на дальнейшее раскрытие всего огромного потенциала нашей практической кооперации", - сказал он на открытии пленарного заседания Второй министерской конференции форума партнерства Россия - Африка.
 
