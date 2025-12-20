https://1prime.ru/20251220/afrika-865749836.html
Москва пригласила партнеров из Африки осваивать ниши российских рынков
2025-12-20T14:42+0300
2025-12-20T14:42+0300
2025-12-20T14:56+0300
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Москва приглашает африканских партнеров осваивать ниши российских рынков, а также видит большой потенциал в наращивании товарооборота с государствами Африки южнее Сахары, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы видим большой потенциал в наращивании товарооборота с государствами Африки южнее Сахары, а также выстраивание с африканскими поставщиками прямых связей с российскими контрагентами. Приглашаем активнее осваивать перспективные ниши рынков России и Африки", - заявил Лавров в ходе пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнёрства Россия-Африка.Он отметил, что к концу следующего года деятельность российских торгпредств будет по плану распространяться на 15 стран Африки.Глава МИД РФ подчеркнул, что для расширения возможностей взаимодействия России с Африкой в торгово-экономической сфере важно задействовать потенциал и механизм Африканского Союза и субрегиональных объединений."Развитие отношений с ними – один из наших безусловных приоритетов. Эта задача будет главной в деятельности нового, второго департамента, который создан в нашем (в МИД РФ - ред.) министерстве для сотрудничества с Африкой", - указал Лавров.
