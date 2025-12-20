Лавров заявил о важности расчетов в нацвалютах со странами Африки

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-20T14:41+0300
2025-12-20T14:41+0300
экономика
россия
африка
сергей лавров
валюта
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/14/865750078_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_aeab471e067f57f7024b7f32a21f7e44.jpg
африка
россия, африка, сергей лавров, валюта
Экономика, РОССИЯ, АФРИКА, Сергей Лавров, валюта
14:41 20.12.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссийский рубль на фоне Кремля
Российский рубль на фоне Кремля. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Россия считает важным наладить механизм взаимных расчетов в национальных валютах со странами Африки, чтобы обеспечить стабильность торгово-экономических операций и защитить взаимные инвестиции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Для обеспечения стабильных торгово-экономических операций и защиты инвестиций, считаем важным наладить устойчивый и надежный механизм взаимных расчетов в национальных валютах. Положительно оцениваем увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между нашими странами", - сказал он на открытии пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.
 
ЭкономикаРОССИЯАФРИКАСергей Лавроввалюта
 
 
