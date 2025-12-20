https://1prime.ru/20251220/afrika-865750259.html
Лавров заявил о важности расчетов в нацвалютах со странами Африки
Лавров заявил о важности расчетов в нацвалютах со странами Африки
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Россия считает важным наладить механизм взаимных расчетов в национальных валютах со странами Африки, чтобы обеспечить стабильность торгово-экономических операций и защитить взаимные инвестиции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Для обеспечения стабильных торгово-экономических операций и защиты инвестиций, считаем важным наладить устойчивый и надежный механизм взаимных расчетов в национальных валютах. Положительно оцениваем увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между нашими странами", - сказал он на открытии пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.
