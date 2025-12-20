https://1prime.ru/20251220/afrika-865751323.html
Лавров оценил увеличение расчетов России со странами Африки в рублях
экономика
россия
мировая экономика
африка
сочи
санкт-петербург
сергей лавров
мид рф
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Доля расчетов России и стран Африки в рублях выросла за первые десять месяцев 2025 года до 84% по сравнению с прошлым годом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. “Положительно оцениваем увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между нашими странами. По сравнению с прошлым годом за январь-октябрь нынешнего 2025 года этот показатель вырос до 84%”, - сказал он в ходе пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
африка
сочи
санкт-петербург
россия, мировая экономика, африка, сочи, санкт-петербург, сергей лавров, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, СОЧИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сергей Лавров, МИД РФ
