Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров оценил увеличение расчетов России со странами Африки в рублях - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251220/afrika-865751323.html
Лавров оценил увеличение расчетов России со странами Африки в рублях
Лавров оценил увеличение расчетов России со странами Африки в рублях - 20.12.2025, ПРАЙМ
Лавров оценил увеличение расчетов России со странами Африки в рублях
Доля расчетов России и стран Африки в рублях выросла за первые десять месяцев 2025 года до 84% по сравнению с прошлым годом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T15:06+0300
2025-12-20T15:06+0300
экономика
россия
мировая экономика
африка
сочи
санкт-петербург
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854345585_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_a7e9093f207adf06b5145de8007c0d87.jpg
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Доля расчетов России и стран Африки в рублях выросла за первые десять месяцев 2025 года до 84% по сравнению с прошлым годом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. “Положительно оцениваем увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между нашими странами. По сравнению с прошлым годом за январь-октябрь нынешнего 2025 года этот показатель вырос до 84%”, - сказал он в ходе пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
https://1prime.ru/20251220/afrika-865750259.html
африка
сочи
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854345585_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_347dbdd88a9f27a0092fbf9a3d01658b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, африка, сочи, санкт-петербург, сергей лавров, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, СОЧИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сергей Лавров, МИД РФ
15:06 20.12.2025
 
Лавров оценил увеличение расчетов России со странами Африки в рублях

Лавров: доля расчетов России и стран Африки в рублях выросла до 84% в 2025 году

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Доля расчетов России и стран Африки в рублях выросла за первые десять месяцев 2025 года до 84% по сравнению с прошлым годом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
“Положительно оцениваем увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между нашими странами. По сравнению с прошлым годом за январь-октябрь нынешнего 2025 года этот показатель вырос до 84%”, - сказал он в ходе пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Российский рубль на фоне Кремля - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Лавров заявил о важности расчетов в нацвалютах со странами Африки
14:41
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаАФРИКАСОЧИСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСергей ЛавровМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала