Лавров оценил увеличение расчетов России со странами Африки в рублях

Доля расчетов России и стран Африки в рублях выросла за первые десять месяцев 2025 года до 84% по сравнению с прошлым годом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T15:06+0300

КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Доля расчетов России и стран Африки в рублях выросла за первые десять месяцев 2025 года до 84% по сравнению с прошлым годом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. “Положительно оцениваем увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между нашими странами. По сравнению с прошлым годом за январь-октябрь нынешнего 2025 года этот показатель вырос до 84%”, - сказал он в ходе пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.

