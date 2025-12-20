Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров рассказал о расширении географии российских торгпредств в Африке - 20.12.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о расширении географии российских торгпредств в Африке
Лавров рассказал о расширении географии российских торгпредств в Африке - 20.12.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о расширении географии российских торгпредств в Африке
Российские торговые представительства к концу 2026 года будут действовать в 15 африканских странах, работа по расширению географии их охвата продолжится, заявил | 20.12.2025, ПРАЙМ
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Российские торговые представительства к концу 2026 года будут действовать в 15 африканских странах, работа по расширению географии их охвата продолжится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Увеличиваем число торговых представительств на континенте, расширяем географию их охвата. Планируется, что к концу следующего года деятельность наших торгпредств будет распространяться на 15 стран Африки. Понятно, что это еще не предел, это работа продолжится", - сказал он в ходе пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка". Новый диалоговый формат, Форум партнерства "Россия - Африка", был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита - в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Новости
15:30 20.12.2025
 
Лавров рассказал о расширении географии российских торгпредств в Африке

Лавров: торгпредства России к концу 2026 года будут действовать в 15 африканских странах

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Российские торговые представительства к концу 2026 года будут действовать в 15 африканских странах, работа по расширению географии их охвата продолжится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Увеличиваем число торговых представительств на континенте, расширяем географию их охвата. Планируется, что к концу следующего года деятельность наших торгпредств будет распространяться на 15 стран Африки. Понятно, что это еще не предел, это работа продолжится", - сказал он в ходе пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка".
Новый диалоговый формат, Форум партнерства "Россия - Африка", был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита - в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
