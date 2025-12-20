https://1prime.ru/20251220/afrika-865751481.html

Лавров рассказал о расширении географии российских торгпредств в Африке

КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Российские торговые представительства к концу 2026 года будут действовать в 15 африканских странах, работа по расширению географии их охвата продолжится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Увеличиваем число торговых представительств на континенте, расширяем географию их охвата. Планируется, что к концу следующего года деятельность наших торгпредств будет распространяться на 15 стран Африки. Понятно, что это еще не предел, это работа продолжится", - сказал он в ходе пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка". Новый диалоговый формат, Форум партнерства "Россия - Африка", был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита - в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.

