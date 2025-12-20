https://1prime.ru/20251220/afrika-865751481.html
Лавров рассказал о расширении географии российских торгпредств в Африке
Лавров рассказал о расширении географии российских торгпредств в Африке - 20.12.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о расширении географии российских торгпредств в Африке
Российские торговые представительства к концу 2026 года будут действовать в 15 африканских странах, работа по расширению географии их охвата продолжится, заявил | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T15:30+0300
2025-12-20T15:30+0300
2025-12-20T15:30+0300
экономика
бизнес
россия
африка
сочи
санкт-петербург
сергей лавров
мид рф
торговля
мировая торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/19/864919256_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_c7bdbb29ebcd824568e88157764274b4.jpg
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Российские торговые представительства к концу 2026 года будут действовать в 15 африканских странах, работа по расширению географии их охвата продолжится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Увеличиваем число торговых представительств на континенте, расширяем географию их охвата. Планируется, что к концу следующего года деятельность наших торгпредств будет распространяться на 15 стран Африки. Понятно, что это еще не предел, это работа продолжится", - сказал он в ходе пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка". Новый диалоговый формат, Форум партнерства "Россия - Африка", был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита - в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
https://1prime.ru/20251220/afrika-865749461.html
африка
сочи
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/19/864919256_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_853fea27c62cef39f229736d00939f0a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, африка, сочи, санкт-петербург, сергей лавров, мид рф, торговля, мировая торговля
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, СОЧИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сергей Лавров, МИД РФ, торговля, мировая торговля
Лавров рассказал о расширении географии российских торгпредств в Африке
Лавров: торгпредства России к концу 2026 года будут действовать в 15 африканских странах