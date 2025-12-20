https://1prime.ru/20251220/afrika-865754787.html

Страны Африки и Россия считают необходимым реформирование СБ ООН

КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Страны Африки и Россия считают необходимым реформирование Совета Безопасности ООН, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. "Мы говорили о необходимости более широкого представительства стран Африки в международных структурах, в первую очередь в Совете Безопасности ООН. Было подтверждено общее мнение относительно необходимости реформирования СБ ООН", - сказал Абдель Аты на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках Второй министерской конференции Форума партнёрства "Россия – Африка", проходящей 19-20 декабря в египетской столице Каире.

