Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны Африки и Россия считают необходимым реформирование СБ ООН - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251220/afrika-865754787.html
Страны Африки и Россия считают необходимым реформирование СБ ООН
Страны Африки и Россия считают необходимым реформирование СБ ООН - 20.12.2025, ПРАЙМ
Страны Африки и Россия считают необходимым реформирование СБ ООН
Страны Африки и Россия считают необходимым реформирование Совета Безопасности ООН, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T19:55+0300
2025-12-20T19:55+0300
политика
россия
мировая экономика
африка
египет
каир
сергей лавров
оон
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/14/865743925_0:50:3212:1857_1920x0_80_0_0_da1b694c533ccb1c08262ee330059d3a.jpg
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Страны Африки и Россия считают необходимым реформирование Совета Безопасности ООН, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. "Мы говорили о необходимости более широкого представительства стран Африки в международных структурах, в первую очередь в Совете Безопасности ООН. Было подтверждено общее мнение относительно необходимости реформирования СБ ООН", - сказал Абдель Аты на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках Второй министерской конференции Форума партнёрства "Россия – Африка", проходящей 19-20 декабря в египетской столице Каире.
https://1prime.ru/20251220/afrika-865751481.html
африка
египет
каир
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/14/865743925_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_0ac972aa87727519d498a5f381f8aa27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, африка, египет, каир, сергей лавров, оон, мид
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, ЕГИПЕТ, Каир, Сергей Лавров, ООН, МИД
19:55 20.12.2025
 
Страны Африки и Россия считают необходимым реформирование СБ ООН

Глава МИД Египта: страны Африки и Россия считают необходимым реформирование СБ ООН

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Страны Африки и Россия считают необходимым реформирование Совета Безопасности ООН, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.
"Мы говорили о необходимости более широкого представительства стран Африки в международных структурах, в первую очередь в Совете Безопасности ООН. Было подтверждено общее мнение относительно необходимости реформирования СБ ООН", - сказал Абдель Аты на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках Второй министерской конференции Форума партнёрства "Россия – Африка", проходящей 19-20 декабря в египетской столице Каире.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Лавров рассказал о расширении географии российских торгпредств в Африке
15:30
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаАФРИКАЕГИПЕТКаирСергей ЛавровООНМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала