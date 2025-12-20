https://1prime.ru/20251220/afrika-865755210.html

Россия обсудила с Африкой вопросы финансовых и логистических структур

КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Россия обсудила с африканскими странами вопросы совместных финансовых и логистических структур, которые позволят защитить торгово-экономическое инвестиционное партнерство стран от незаконных односторонних санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Особое внимание в торгово-экономической части, в части практического сотрудничества в этом документе (совместном заявлении - ред.) уделено созданию финансовых логистических межбанковских цепочек, которые позволят защитить наше торгово-экономическое инвестиционное партнерство от незаконных односторонних санкций", - заявил он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадр Абдель Аты по итогам Второй министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка". Глава российского МИД также отметил, что в документе практика подобных односторонних санкций признана неприемлемой. Форум партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров. Новый диалоговый формат, Форум партнерства "Россия - Африка", был создан в 2019 году. В его рамках ранее состоялись два саммита - в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.

