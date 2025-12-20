Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о последствиях конфискации российских активов в Европе - 20.12.2025
Эксперт рассказал о последствиях конфискации российских активов в Европе
Эксперт рассказал о последствиях конфискации российских активов в Европе - 20.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях конфискации российских активов в Европе
Конфискация российских активов в Европе стала бы финальным гвоздем в крышку гроба инвестиционного климата в Европе, где и так политическая воля превалирует над... | 20.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Конфискация российских активов в Европе стала бы финальным гвоздем в крышку гроба инвестиционного климата в Европе, где и так политическая воля превалирует над законом и правом собственности, объяснил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры", юрист-международник, член общественного совета при Минобороны России Александр Грибаков. "Принятие решения о конфискации - высокорисковое решение. И, когда дело дошло до распределения риска, сразу стало как-то неудобно, начались разногласия. Бельгия предлагает, чтобы платили все вместе, если что, а им говорят: "Нет, вы знаете, без нас". Поэтому я не уверен, что Европа на эту конфискацию пойдет (в будущем - ред.), а если и пойдет, то это будет последний гвоздь в крышку гроба европейского инвестиционного климата", - сказал Грибаков. Он уточнил, что уже из-за самой заморозки активов РФ инвестклимат в Европе "завалился на бок" и инвесторы из других, неевропейских, стран не чувствуют доверия к Европе. "Они сами себе уже нанесли очень большой ущерб. Есть понятие инвестиционного климата. Допустим, есть международный инвестор, например, из Саудовской Аравии, не так важно. Он думает, где разместить деньги, где они будут работать. И в Европе он видит, что деньги размещать опасно, так как при любом конфликте политическая воля превалирует над законом, правом собственности", - заключил юрист. В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в пятницу назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
13:13 20.12.2025 (обновлено: 13:15 20.12.2025)
 
Эксперт рассказал о последствиях конфискации российских активов в Европе

Грибаков назвал конфискацию активов РФ последним гвоздём в крышку гроба инвестклимата ЕС

МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Конфискация российских активов в Европе стала бы финальным гвоздем в крышку гроба инвестиционного климата в Европе, где и так политическая воля превалирует над законом и правом собственности, объяснил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры", юрист-международник, член общественного совета при Минобороны России Александр Грибаков.
"Принятие решения о конфискации - высокорисковое решение. И, когда дело дошло до распределения риска, сразу стало как-то неудобно, начались разногласия. Бельгия предлагает, чтобы платили все вместе, если что, а им говорят: "Нет, вы знаете, без нас". Поэтому я не уверен, что Европа на эту конфискацию пойдет (в будущем - ред.), а если и пойдет, то это будет последний гвоздь в крышку гроба европейского инвестиционного климата", - сказал Грибаков.
Он уточнил, что уже из-за самой заморозки активов РФ инвестклимат в Европе "завалился на бок" и инвесторы из других, неевропейских, стран не чувствуют доверия к Европе.
"Они сами себе уже нанесли очень большой ущерб. Есть понятие инвестиционного климата. Допустим, есть международный инвестор, например, из Саудовской Аравии, не так важно. Он думает, где разместить деньги, где они будут работать. И в Европе он видит, что деньги размещать опасно, так как при любом конфликте политическая воля превалирует над законом, правом собственности", - заключил юрист.
В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в пятницу назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
