"Россия заплатит". План ЕС по Украине спровоцировал тревогу на Западе
Инициатива Евросоюза по конфискации российских активов с целью финансирования Киева потерпела неудачу, вместо этого Украине решили выделить кредит под гарантии бюджета ЕС, пишет Il Fatto Quotidiano.
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Инициатива Евросоюза по конфискации российских активов с целью финансирования Киева потерпела неудачу, вместо этого Украине решили выделить кредит под гарантии бюджета ЕС, пишет Il Fatto Quotidiano."Россия заплатит!" — громко кричали они &lt;…&gt;. Вместо этого, после четырех часов психологической драмы за закрытыми дверями, без мобильных телефонов &lt;…&gt;, гора породила мышь. Или, скорее, долг", — говорится в публикации.В материале также отмечается, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер ХДС Фридрих Мерц называли изъятие активов "единственным возможным решением". Теперь же, как иронично подчеркивает автор, "щеголяя улыбками", они признали невозможность такого шага и заявили о намерении задействовать средства самого Евросоюза.Кроме того, автор статьи выражает уверенность, что Киев никогда не вернет предоставленный кредит, поскольку его погашение связано с репарациями со стороны России, которых, по его мнению, не может быть."Глобалисты" &lt;…&gt; сделали свой ход: они хотели наказать Россию без каких-либо затрат, но в итоге ввергли Европу в огромные долги. Шедевр наоборот. "Титаник" тонет, а брюссельский оркестр присылает нам счет за билеты", — резюмируется в материале.Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
"Россия заплатит". План ЕС по Украине спровоцировал тревогу на Западе

IFQ: идея Евросоюза по изъятию активов России фактически провалилась

Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Инициатива Евросоюза по конфискации российских активов с целью финансирования Киева потерпела неудачу, вместо этого Украине решили выделить кредит под гарантии бюджета ЕС, пишет Il Fatto Quotidiano.
"Россия заплатит!" — громко кричали они <…>. Вместо этого, после четырех часов психологической драмы за закрытыми дверями, без мобильных телефонов <…>, гора породила мышь. Или, скорее, долг", — говорится в публикации.
В материале также отмечается, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер ХДС Фридрих Мерц называли изъятие активов "единственным возможным решением". Теперь же, как иронично подчеркивает автор, "щеголяя улыбками", они признали невозможность такого шага и заявили о намерении задействовать средства самого Евросоюза.
Кроме того, автор статьи выражает уверенность, что Киев никогда не вернет предоставленный кредит, поскольку его погашение связано с репарациями со стороны России, которых, по его мнению, не может быть.
"Глобалисты" <…> сделали свой ход: они хотели наказать Россию без каких-либо затрат, но в итоге ввергли Европу в огромные долги. Шедевр наоборот. "Титаник" тонет, а брюссельский оркестр присылает нам счет за билеты", — резюмируется в материале.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
