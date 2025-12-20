https://1prime.ru/20251220/aktivy-865757756.html

"Россия заплатит". План ЕС по Украине спровоцировал тревогу на Западе

"Россия заплатит". План ЕС по Украине спровоцировал тревогу на Западе - 20.12.2025, ПРАЙМ

"Россия заплатит". План ЕС по Украине спровоцировал тревогу на Западе

Инициатива Евросоюза по конфискации российских активов с целью финансирования Киева потерпела неудачу, вместо этого Украине решили выделить кредит под гарантии... | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T23:25+0300

2025-12-20T23:25+0300

2025-12-20T23:25+0300

мировая экономика

украина

киев

москва

фридрих мерц

урсула фон дер ляйен

ес

евросовет

мид

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg

МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Инициатива Евросоюза по конфискации российских активов с целью финансирования Киева потерпела неудачу, вместо этого Украине решили выделить кредит под гарантии бюджета ЕС, пишет Il Fatto Quotidiano."Россия заплатит!" — громко кричали они <…>. Вместо этого, после четырех часов психологической драмы за закрытыми дверями, без мобильных телефонов <…>, гора породила мышь. Или, скорее, долг", — говорится в публикации.В материале также отмечается, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер ХДС Фридрих Мерц называли изъятие активов "единственным возможным решением". Теперь же, как иронично подчеркивает автор, "щеголяя улыбками", они признали невозможность такого шага и заявили о намерении задействовать средства самого Евросоюза.Кроме того, автор статьи выражает уверенность, что Киев никогда не вернет предоставленный кредит, поскольку его погашение связано с репарациями со стороны России, которых, по его мнению, не может быть."Глобалисты" <…> сделали свой ход: они хотели наказать Россию без каких-либо затрат, но в итоге ввергли Европу в огромные долги. Шедевр наоборот. "Титаник" тонет, а брюссельский оркестр присылает нам счет за билеты", — резюмируется в материале.Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.

https://1prime.ru/20251220/vsu-865757605.html

https://1prime.ru/20251220/es-865757186.html

украина

киев

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, москва, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, ес, евросовет, мид, владимир путин, в мире