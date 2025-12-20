Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сократила экспорт алюминия в Китай до минимума за год - 20.12.2025
Россия сократила экспорт алюминия в Китай до минимума за год
экономика
россия
китай
малайзия
индонезия
алюминий
промышленность
мировая торговля
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Поставки алюминия из России в Китай в ноябре этого года сократились почти на треть до минимума с сентября прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Согласно данным ведомства, общий объем импорта Китаем необработанного алюминия из России в ноябре составил чуть больше 329 миллионов долларов - минимум с сентября 2024 года. Это на 28% меньше, чем месяц назад, и на 9%, чем в прошлом ноябре. Тем не менее суммарно за одиннадцать месяцев этого года китайцы приобрели у россиян алюминия на 5,24 миллиарда долларов, что в полтора раза больше, чем за такой же период 2024 года Россия в ноябре осталась абсолютным лидером среди поставщиков необработанного алюминия в Поднебесную с долей в 56%. Вместе с ней в топ-5 вошли Малайзия (61,1 миллиона долларов), Индонезия (49,2 миллиона), Индия (28,3 миллиона) и Таиланд (23,3 миллиона).
россия, китай, малайзия, индонезия, алюминий, промышленность, мировая торговля
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, МАЛАЙЗИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, алюминий, Промышленность, мировая торговля
10:58 20.12.2025 (обновлено: 10:59 20.12.2025)
 
Россия сократила экспорт алюминия в Китай до минимума за год

Поставки алюминия из России в Китай в ноябре сократились почти на треть

Сотрудник в литейном цехе алюминиевого завода. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Поставки алюминия из России в Китай в ноябре этого года сократились почти на треть до минимума с сентября прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Согласно данным ведомства, общий объем импорта Китаем необработанного алюминия из России в ноябре составил чуть больше 329 миллионов долларов - минимум с сентября 2024 года. Это на 28% меньше, чем месяц назад, и на 9%, чем в прошлом ноябре.
Тем не менее суммарно за одиннадцать месяцев этого года китайцы приобрели у россиян алюминия на 5,24 миллиарда долларов, что в полтора раза больше, чем за такой же период 2024 года
Россия в ноябре осталась абсолютным лидером среди поставщиков необработанного алюминия в Поднебесную с долей в 56%. Вместе с ней в топ-5 вошли Малайзия (61,1 миллиона долларов), Индонезия (49,2 миллиона), Индия (28,3 миллиона) и Таиланд (23,3 миллиона).
Мировые цены на алюминий выросли до максимума с весны 2022 года
3 декабря, 11:29
 
Экономика РОССИЯ КИТАЙ МАЛАЙЗИЯ ИНДОНЕЗИЯ алюминий Промышленность мировая торговля
 
 
