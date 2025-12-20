https://1prime.ru/20251220/alyuminiy-865746496.html

Россия сократила экспорт алюминия в Китай до минимума за год

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Поставки алюминия из России в Китай в ноябре этого года сократились почти на треть до минимума с сентября прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Согласно данным ведомства, общий объем импорта Китаем необработанного алюминия из России в ноябре составил чуть больше 329 миллионов долларов - минимум с сентября 2024 года. Это на 28% меньше, чем месяц назад, и на 9%, чем в прошлом ноябре. Тем не менее суммарно за одиннадцать месяцев этого года китайцы приобрели у россиян алюминия на 5,24 миллиарда долларов, что в полтора раза больше, чем за такой же период 2024 года Россия в ноябре осталась абсолютным лидером среди поставщиков необработанного алюминия в Поднебесную с долей в 56%. Вместе с ней в топ-5 вошли Малайзия (61,1 миллиона долларов), Индонезия (49,2 миллиона), Индия (28,3 миллиона) и Таиланд (23,3 миллиона).

