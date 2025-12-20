Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик оценил шансы ЕС передать Украине российские активы - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251220/analitik-865736905.html
Аналитик оценил шансы ЕС передать Украине российские активы
Аналитик оценил шансы ЕС передать Украине российские активы - 20.12.2025, ПРАЙМ
Аналитик оценил шансы ЕС передать Украине российские активы
Европейские страны вряд ли осмелятся передать российские активы Украине, поделился мнением с РИА Новости аналитик Уильдер Алехандро Санчес. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T02:59+0300
2025-12-20T02:59+0300
финансы
экономика
мировая экономика
украина
рф
брюссель
виктор орбан
владимир путин
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865736905.jpg?1766188793
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 дек - ПРАЙМ. Европейские страны вряд ли осмелятся передать российские активы Украине, поделился мнением с РИА Новости аналитик Уильдер Алехандро Санчес. В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет. "Я не верю, что российские активы будут переданы Украине, поскольку не вижу европейского единства по этому вопросу. Нет прецедента, который можно было бы использовать в качестве ориентира для этого плана, и именно поэтому некоторые европейские правительства выступают против, поскольку невозможно предсказать все краткосрочные и долгосрочные последствия", - отметил эксперт. Он добавил, что существуют идеологические разногласия среди европейских правительств и много опасений по поводу технических и правовых вопросов, связанных с идеей использования замороженных средств для оказания помощи третьей стране в вооруженном конфликте. "Также есть опасения, что эта инициатива может повлиять на доверие инвесторов к еврозоне в будущем", - добавил Санчес. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в пятницу назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
украина
рф
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина, рф, брюссель, виктор орбан, владимир путин, ес, мид рф, мид
Финансы, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, Брюссель, Виктор Орбан, Владимир Путин, ЕС, МИД РФ, МИД
02:59 20.12.2025
 
Аналитик оценил шансы ЕС передать Украине российские активы

Аналитик Санчес: Евросоюз вряд ли передаст Украине российские активы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 дек - ПРАЙМ. Европейские страны вряд ли осмелятся передать российские активы Украине, поделился мнением с РИА Новости аналитик Уильдер Алехандро Санчес.
В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
"Я не верю, что российские активы будут переданы Украине, поскольку не вижу европейского единства по этому вопросу. Нет прецедента, который можно было бы использовать в качестве ориентира для этого плана, и именно поэтому некоторые европейские правительства выступают против, поскольку невозможно предсказать все краткосрочные и долгосрочные последствия", - отметил эксперт.
Он добавил, что существуют идеологические разногласия среди европейских правительств и много опасений по поводу технических и правовых вопросов, связанных с идеей использования замороженных средств для оказания помощи третьей стране в вооруженном конфликте.
"Также есть опасения, что эта инициатива может повлиять на доверие инвесторов к еврозоне в будущем", - добавил Санчес.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в пятницу назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаУКРАИНАРФБрюссельВиктор ОрбанВладимир ПутинЕСМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала