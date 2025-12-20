https://1prime.ru/20251220/analitik-865739162.html
В "Эксперт РА" дали прогноз по уходу банков с рынка
В "Эксперт РА" дали прогноз по уходу банков с рынка - 20.12.2025, ПРАЙМ
В "Эксперт РА" дали прогноз по уходу банков с рынка
Российский банковский сектор в год будет терять примерно 10-12 банков - все из-за добровольной сдачи лицензий в том числе в связи с консолидацией рынка,... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T07:19+0300
2025-12-20T07:19+0300
2025-12-20T07:26+0300
финансы
банки
экономика
уфа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865739162.jpg?1766204797
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российский банковский сектор в год будет терять примерно 10-12 банков - все из-за добровольной сдачи лицензий в том числе в связи с консолидацией рынка, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "В последнее время банкирам жилось достаточно неплохо: можно было привлекать средства, размещаться в госбумагах, зарабатывать без серьезного риска. Правда, по мере снижения ключевой ставки такая бизнес-модель перестанет работать. Что-то будет консолидировано крупными игроками – это касается, прежде всего, устойчивых региональных банков. Я думаю, что в год будет добровольно сдаваться порядка 10-12 банковских лицензий", - прогнозирует экономист. В настоящее время в России осуществляют деятельность примерно 300 банков, сообщила Чекурова. Согласно статье 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", после отзыва лицензии банк утрачивает право на осуществление банковских операций, включая обслуживание клиентов. В текущем году ЦБ отозвал лицензии у "Индустриального сберегательного банка" ("ИС Банк"), Таврического банка, у кредитной организации Промтрансбанк (ПТБ) в Уфе. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 декабря в 10.00 мск.
уфа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, уфа
Финансы, Банки, Экономика, Уфа
В "Эксперт РА" дали прогноз по уходу банков с рынка
Глава "Эксперт РА" Чекурова: российский банковский сектор в год будет терять 10-12 банков
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российский банковский сектор в год будет терять примерно 10-12 банков - все из-за добровольной сдачи лицензий в том числе в связи с консолидацией рынка, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"В последнее время банкирам жилось достаточно неплохо: можно было привлекать средства, размещаться в госбумагах, зарабатывать без серьезного риска. Правда, по мере снижения ключевой ставки такая бизнес-модель перестанет работать. Что-то будет консолидировано крупными игроками – это касается, прежде всего, устойчивых региональных банков. Я думаю, что в год будет добровольно сдаваться порядка 10-12 банковских лицензий", - прогнозирует экономист.
В настоящее время в России осуществляют деятельность примерно 300 банков, сообщила Чекурова.
Согласно статье 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", после отзыва лицензии банк утрачивает право на осуществление банковских операций, включая обслуживание клиентов.
В текущем году ЦБ отозвал лицензии у "Индустриального сберегательного банка" ("ИС Банк"), Таврического банка, у кредитной организации Промтрансбанк (ПТБ) в Уфе.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 декабря в 10.00 мск.