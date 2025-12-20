Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил Дмитриев - 20.12.2025
Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил Дмитриев
2025-12-20T19:03+0300
2025-12-20T19:03+0300
ВАШИНГТОН, 20 дек - ПРАЙМ. Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее Дмитриев сообщил, что находится на пути в Майами, где проходят переговоры по Украине. "Готовимся к сотрудничеству с Соединенными Штатами в Арктике", - написал Дмитриев в соцсети X. Дмитриев ранее заявил о возможности строительства туннеля, который соединил бы Россию и Аляску. Он отметил, что туннель через Берингов пролив может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. Президент США Дональд Трамп называл данную идею интересной, при этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.
19:03 20.12.2025
 
Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил Дмитриев

ВАШИНГТОН, 20 дек - ПРАЙМ. Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее Дмитриев сообщил, что находится на пути в Майами, где проходят переговоры по Украине.
"Готовимся к сотрудничеству с Соединенными Штатами в Арктике", - написал Дмитриев в соцсети X.
Дмитриев ранее заявил о возможности строительства туннеля, который соединил бы Россию и Аляску. Он отметил, что туннель через Берингов пролив может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. Президент США Дональд Трамп называл данную идею интересной, при этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.
