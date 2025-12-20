https://1prime.ru/20251220/dmitriev-865754245.html
Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил Дмитриев
Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил Дмитриев - 20.12.2025, ПРАЙМ
Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил Дмитриев
Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T19:03+0300
2025-12-20T19:03+0300
2025-12-20T19:03+0300
политика
россия
мировая экономика
сша
арктика
украина
кирилл дмитриев
дональд трамп
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859934133_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_8dd081e819fda64db1fa30cb3d050e76.jpg
ВАШИНГТОН, 20 дек - ПРАЙМ. Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее Дмитриев сообщил, что находится на пути в Майами, где проходят переговоры по Украине. "Готовимся к сотрудничеству с Соединенными Штатами в Арктике", - написал Дмитриев в соцсети X. Дмитриев ранее заявил о возможности строительства туннеля, который соединил бы Россию и Аляску. Он отметил, что туннель через Берингов пролив может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. Президент США Дональд Трамп называл данную идею интересной, при этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.
https://1prime.ru/20251206/ssha-865282731.html
сша
арктика
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859934133_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_becceae18babaca58e7c85adb51481b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, арктика, украина, кирилл дмитриев, дональд трамп, мария захарова, мид рф
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, АРКТИКА, УКРАИНА, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Мария Захарова, МИД РФ
Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил Дмитриев
Глава РФПИ Дмитриев: Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике