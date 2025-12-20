https://1prime.ru/20251220/dolina-865737816.html

Адвокат объяснил, какие еще квартиры может потерять Долина

Певица Лариса Долина может столкнуться с потерей двух своих квартир в латвийском Дзинтари из-за процедуры национализации, как выразился адвокат Александр Бенхин

МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Певица Лариса Долина может столкнуться с потерей двух своих квартир в латвийском Дзинтари из-за процедуры национализации, как выразился адвокат Александр Бенхин в интервью изданию "Абзац". "Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов, нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость. В сейме Латвии говорят, что надо национализировать то, что принадлежит санкционным людям", — объяснил он. Бенхин отметил, что накопленные долги за жилищно-коммунальные услуги могут стать основанием для того, чтобы управляющая компания или муниципалитет обратились в суд с целью конфискации имущества. "Ситуация очень нехорошая. Единственный выход в данном случае — судиться с государством и попробовать снять санкции как необоснованные", — рассказал адвокат. Год назад канал Telegram SHOT сообщал, что Долина приобрела жилую площадь в комплексе "Янтарная резиденция" в Дзинтари, на побережье Рижского залива, сразу после рождения своей внучки в 2011 году. У нее в собственности находятся двухкомнатная и четырехкомнатная квартиры. Афера с квартиройЛариса Долина оказалась в центре внимания летом прошлого года, после того как заявила, что стала жертвой мошенников и была вынуждена продать квартиру в центре Москвы. Злоумышленники на протяжении четырех месяцев убеждали певицу перевести средства на так называемые "безопасные" счета и передать деньги от продажи курьеру. Общий ущерб оценивается в 317 миллионов рублей. Преступники были задержаны, и в ноябре Балашихинский городской суд вынес приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основу и Дмитрию Леонтьеву, назначив им наказания в виде лишения свободы сроком от четырех до семи лет и штрафы в размере 900 тысяч рублей каждому. Тем временем, певица оспаривала сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический суд возобновил ее право собственности, оставив Лурье, которая приобрела квартиру, без жилья и без денег. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в высший суд. Во вторник Верховный суд аннулировал предыдущие решения и оставил право собственности на квартиру за Лурье. Долина, которая временно проживала в ней в период судебных разбирательств, теперь обязана покинуть жилье. В случае отказа от добровольного исполнения решения, вопрос будет решаться в принудительном порядке.

