На дорожную инфраструктуру в регионах выделят более 5,2 миллиарда рублей
Проведение дорожных работ . Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Правительство выделит более 5,2 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог в регионах, их получат Нижегородская, Смоленская, Омская, Оренбургская, Калининградская области, а также Хабаровский край, сообщила пресс-служба кабмина.
"Финансирование развития дорожной инфраструктуры в регионах остаётся одной из приоритетных задач правительства. До конца 2025 года ряд субъектов получат дополнительные средства на строительство, ремонт и восстановление автодорог. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 5,2 миллиардов рублей подписано", - говорится в сообщении.
Трансферты из дорожного фонда будут направлены в Нижегородскую, Смоленскую, Омскую, Оренбургскую, Калининградскую области, а также в Хабаровский край.
В Калининградской области выделенные средства пойдут на строительство нескольких участков дорог. В Хабаровском крае – на создание пути к автомобильному пункту пропуска через госграницу, который строится на Большом Уссурийском острове. В Омской области – на строительство северного обхода Омска. Протяжённость этой трассы с развязками и мостами составит около 70 км. Реализация этого проекта поможет не только серьёзно разгрузить центральные магистрали города, но и встроить Омскую область в международные транспортные коридоры.
Кроме того, в Нижегородской и Смоленской областях за счёт федерального финансирования будет приведено в нормативное состояние несколько участков дорог и сопутствующей инфраструктуры. В Оренбургской области средства пойдут на восстановление дорог, повреждённых в результате паводка 2024 года.