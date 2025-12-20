Минпромторг рассказал о двигателе для дальнемагистрального самолета
В России могут разработать двигатель для дальнемагистрального самолета на базе ПД-35
Испытания двигателя-демонстратора технологий ПД-35. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Технологическую базу двигателя большой тяги, как, например, ПД-35, возможно будет применить для разработки двигателя дальнемагистрального самолета, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Ведется научно-исследовательская работа по созданию двигателя большой тяги (ПД-35), технологическую базу которого впоследствии возможно будет применить для разработки двигателя для дальнемагистрального самолета", - рассказали в министерстве.
Президент России Владимир Путин в пятницу заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что России совершенно точно нужны отечественные самолеты.
Двигатель ПД-35 - это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн. Используемые при разработке ПД-35 технологии лягут в основу создания семейства турбореактивных двигателей большой мощности, указано в справочных материалах.
Разработчик ПД-35 - "ОДК-Авиадвигатель", изготовитель - "ОДК-Пермские моторы", исполнитель - Объединенная двигателестроительная корпорация, которая входит в госкорпорацию "Ростех".
Реализация программы "Двигатель ПД-35" началась в 2017 году. Для него были разработаны и внедряются 20 новых критических технологий. Как сообщалось в сентябре в материалах Кремля к рабочей поездке президента России в Пермский край, речь идет об инновационных, уникальных и полностью отечественных технологиях. Это новые материалы, покрытия, конструктивные решения, технологии проектирования и изготовления деталей. Например, создается рабочая лопатка вентилятора из полимерных композиционных материалов, которая на 40% легче титановой.