Эксперт рассказал, зачем Джобс приезжал в СССР в 1985 году

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Основатель компании Apple Стив Джобс посещал Москву в 1985 году, чтобы получить монополию на развитие своих проектов на советском рынке, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.
Джобс летом 1985 года посещал Москву, чтобы встретиться с генсекретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым (президент СССР в 1990-1991 годах) и предложить Советскому Союзу компьютеры Macintosh. Однако встреча не состоялась.
"Я думаю, что Джобс приезжал в СССР с той же целью, что и (Дональд) Трамп, и все прочие западные бизнесмены - получить монополию на развитие своих проектов на нашем непаханом рынке. Но как мог глава СССР встречаться с каким-то молодым американским "гопником"? Хотя, возможно, в представлении Горбачева Джобс был чем-то вроде "красного директора", только заграничного. А к этой публике в Политбюро тоже всегда относились с подозрением", - сказал Клименко, интервью опубликовано на сайте "Аргументы и факты".
Клименко занимал должность советника президента РФ Владимира Путина в 2016-2018 годах.
