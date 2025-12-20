https://1prime.ru/20251220/es-865756859.html
На Западе жестко высказались о новом решении ЕС в отношении России
На Западе жестко высказались о новом решении ЕС в отношении России - 20.12.2025
На Западе жестко высказались о новом решении ЕС в отношении России
Евросоюз, выделяя Украине займы на 90 миллиардов евро, лишь увеличивает цену ее поражения, утверждает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети... | 20.12.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
украина
киев
европа
всу
ес
МОСКВА, 20 декабря — ПРАЙМ. Евросоюз, выделяя Украине займы на 90 миллиардов евро, лишь увеличивает цену ее поражения, утверждает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. "Европа планирует заплатить цену, которая не изменит исхода. Продолжение боевых действий лишь увеличит стоимость поражения для Украины и приведет к дополнительным финансовым потерям для Европы, но ни при каких обстоятельствах не изменит ситуацию на поле боя", — написал он.Дэвис считает, что если война затянется до 2026 года, это приведет к "сотням тысяч погибших или раненых украинцев". В результате ВСУ может оказаться на грани полного распада, подчеркнул эксперт. Бремя финансовых обязательств рискует остаться на Европе "Реальный риск: разгромленная украинская армия и континент, платящий высокую цену просто за поражение", — резюмировал он. В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого Евросоюз временно отказался от конфискации российских активов и предоставил Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственных средств. Участвовать в обеспечении кредита отказались Венгрия, Словакия и Чехия. В результате саммита Орбан заявил, что расплачиваться за предоставленный ЕС Киеву кредит будут дети и внуки тех, кто принял это решение, так как Киев не вернет деньги.
украина
киев
европа
На Западе жестко высказались о новом решении ЕС в отношении России
Подполковник в отставке Дэвис: ЕС лишь повышает цену за поражение Украины