https://1prime.ru/20251220/es-865756859.html

На Западе жестко высказались о новом решении ЕС в отношении России

На Западе жестко высказались о новом решении ЕС в отношении России - 20.12.2025, ПРАЙМ

На Западе жестко высказались о новом решении ЕС в отношении России

Евросоюз, выделяя Украине займы на 90 миллиардов евро, лишь увеличивает цену ее поражения, утверждает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети... | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T22:48+0300

2025-12-20T22:48+0300

2025-12-20T22:48+0300

мировая экономика

украина

киев

европа

всу

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg

МОСКВА, 20 декабря — ПРАЙМ. Евросоюз, выделяя Украине займы на 90 миллиардов евро, лишь увеличивает цену ее поражения, утверждает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. "Европа планирует заплатить цену, которая не изменит исхода. Продолжение боевых действий лишь увеличит стоимость поражения для Украины и приведет к дополнительным финансовым потерям для Европы, но ни при каких обстоятельствах не изменит ситуацию на поле боя", — написал он.Дэвис считает, что если война затянется до 2026 года, это приведет к "сотням тысяч погибших или раненых украинцев". В результате ВСУ может оказаться на грани полного распада, подчеркнул эксперт. Бремя финансовых обязательств рискует остаться на Европе "Реальный риск: разгромленная украинская армия и континент, платящий высокую цену просто за поражение", — резюмировал он. В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого Евросоюз временно отказался от конфискации российских активов и предоставил Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственных средств. Участвовать в обеспечении кредита отказались Венгрия, Словакия и Чехия. В результате саммита Орбан заявил, что расплачиваться за предоставленный ЕС Киеву кредит будут дети и внуки тех, кто принял это решение, так как Киев не вернет деньги.

https://1prime.ru/20251220/orban-865753530.html

украина

киев

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, европа, всу, ес