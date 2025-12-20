Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе жестко высказались о новом решении ЕС в отношении России - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251220/es-865756859.html
На Западе жестко высказались о новом решении ЕС в отношении России
На Западе жестко высказались о новом решении ЕС в отношении России - 20.12.2025, ПРАЙМ
На Западе жестко высказались о новом решении ЕС в отношении России
Евросоюз, выделяя Украине займы на 90 миллиардов евро, лишь увеличивает цену ее поражения, утверждает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T22:48+0300
2025-12-20T22:48+0300
мировая экономика
украина
киев
европа
всу
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
МОСКВА, 20 декабря — ПРАЙМ. Евросоюз, выделяя Украине займы на 90 миллиардов евро, лишь увеличивает цену ее поражения, утверждает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. "Европа планирует заплатить цену, которая не изменит исхода. Продолжение боевых действий лишь увеличит стоимость поражения для Украины и приведет к дополнительным финансовым потерям для Европы, но ни при каких обстоятельствах не изменит ситуацию на поле боя", — написал он.Дэвис считает, что если война затянется до 2026 года, это приведет к "сотням тысяч погибших или раненых украинцев". В результате ВСУ может оказаться на грани полного распада, подчеркнул эксперт. Бремя финансовых обязательств рискует остаться на Европе "Реальный риск: разгромленная украинская армия и континент, платящий высокую цену просто за поражение", — резюмировал он. В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого Евросоюз временно отказался от конфискации российских активов и предоставил Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственных средств. Участвовать в обеспечении кредита отказались Венгрия, Словакия и Чехия. В результате саммита Орбан заявил, что расплачиваться за предоставленный ЕС Киеву кредит будут дети и внуки тех, кто принял это решение, так как Киев не вернет деньги.
https://1prime.ru/20251220/orban-865753530.html
украина
киев
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, киев, европа, всу, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЕВРОПА, ВСУ, ЕС
22:48 20.12.2025
 
На Западе жестко высказались о новом решении ЕС в отношении России

Подполковник в отставке Дэвис: ЕС лишь повышает цену за поражение Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 декабря — ПРАЙМ. Евросоюз, выделяя Украине займы на 90 миллиардов евро, лишь увеличивает цену ее поражения, утверждает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Европа планирует заплатить цену, которая не изменит исхода. Продолжение боевых действий лишь увеличит стоимость поражения для Украины и приведет к дополнительным финансовым потерям для Европы, но ни при каких обстоятельствах не изменит ситуацию на поле боя", — написал он.
Дэвис считает, что если война затянется до 2026 года, это приведет к "сотням тысяч погибших или раненых украинцев". В результате ВСУ может оказаться на грани полного распада, подчеркнул эксперт. Бремя финансовых обязательств рискует остаться на Европе
"Реальный риск: разгромленная украинская армия и континент, платящий высокую цену просто за поражение", — резюмировал он.
В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого Евросоюз временно отказался от конфискации российских активов и предоставил Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственных средств. Участвовать в обеспечении кредита отказались Венгрия, Словакия и Чехия. В результате саммита Орбан заявил, что расплачиваться за предоставленный ЕС Киеву кредит будут дети и внуки тех, кто принял это решение, так как Киев не вернет деньги.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
"Впервые в истории". Решение ЕС по Украине удивило Орбана
17:48
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевЕВРОПАВСУЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала