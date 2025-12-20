https://1prime.ru/20251220/es-865757186.html
"Сжечь континент". Намерения ЕС в отношении России удивили журналиста
"Сжечь континент". Намерения ЕС в отношении России удивили журналиста - 20.12.2025, ПРАЙМ
"Сжечь континент". Намерения ЕС в отношении России удивили журналиста
Противостояния с Россией желает лишь узкий круг европейской элиты, а не простые граждане, отметил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 20.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 декабря — ПРАЙМ. Противостояния с Россией желает лишь узкий круг европейской элиты, а не простые граждане, отметил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Абсолютно никто здесь (в Москве. — Прим. Ред.) не хочет войны с Европой, Великобританией или кем-либо еще. При этом никто на улицах Лондона, Парижа или Берлина не хочет войны с Россией. Так почему же крошечная элита ЕС и НАТО пытается сжечь континент?" — задался он вопросом. Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках "итогов года", отметил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, утверждая о подготовке к конфликту с Россией.В последние годы Россия сообщает о беспрецедентной активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс наращивает усилия и заявляет, что это связано с "сдерживанием российской агрессии". Кремль неоднократно выражал обеспокоенность усилением военно-политического присутствия блока в Европе.
