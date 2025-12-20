Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей в США - 20.12.2025
Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей в США
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Американский автомобильный производитель Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за неполадок с системой парковки, вызывающих самопроизвольное движение автомобилей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за проблем с функцией парковки, которая может привести к самопроизвольному движению", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет о ряде машин серий F-150 Lightning BEV, Mustang Mach-E и Maverick.
бизнес, сша, ford
Бизнес, США, Ford
03:45 20.12.2025
 
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Американский автомобильный производитель Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за неполадок с системой парковки, вызывающих самопроизвольное движение автомобилей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за проблем с функцией парковки, которая может привести к самопроизвольному движению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о ряде машин серий F-150 Lightning BEV, Mustang Mach-E и Maverick.
 
Заголовок открываемого материала