Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей в США

Американский автомобильный производитель Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за неполадок с системой парковки,... | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T03:45+0300

бизнес

сша

ford

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Американский автомобильный производитель Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за неполадок с системой парковки, вызывающих самопроизвольное движение автомобилей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за проблем с функцией парковки, которая может привести к самопроизвольному движению", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет о ряде машин серий F-150 Lightning BEV, Mustang Mach-E и Maverick.

сша

2025

бизнес, сша, ford