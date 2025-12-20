https://1prime.ru/20251220/ford-865737122.html
Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей в США
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Американский автомобильный производитель Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за неполадок с системой парковки, вызывающих самопроизвольное движение автомобилей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за проблем с функцией парковки, которая может привести к самопроизвольному движению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о ряде машин серий F-150 Lightning BEV, Mustang Mach-E и Maverick.
