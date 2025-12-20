https://1prime.ru/20251220/gelendzhik-865747696.html

Правительство выделило средства на очистные сооружения в Геленджике

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Правительство выделит ещё более 1,1 миллиарда рублей на продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике, сообщила пресс-служба кабмина. "В Краснодарском крае продолжается реализация проекта по строительству комплекса очистных сооружений в городе Геленджике. Распоряжение о выделении региону на эти цели в 2025 году более 1,1 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Новые инженерные системы позволят ежесуточно очищать 50 тысяч кубометров сточных вод из жилых домов и предприятий города. Реализация проекта даст возможность качественно улучшить условия жизни горожан и отдыха туристов. На сегодняшний день завершено обновление всех 48 км канализационных коллекторов. Подходит к концу строительство участка очистных сооружений "Тонкий мыс" и восьми канализационных насосных станций. "Федеральное финансирование необходимо, чтобы выполнить обязательства, взятые в рамках концессионного соглашения по строительству этих сооружений. В 2018–2024 годах на это из федерального бюджета было суммарно направлено более 8,8 миллиардов рублей", - пояснили в правительстве.

