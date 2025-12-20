Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ведет к уничтожению": на Западе сделали необычный вывод после речи Путина - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251220/germaniya-865737433.html
"Ведет к уничтожению": на Западе сделали необычный вывод после речи Путина
"Ведет к уничтожению": на Западе сделали необычный вывод после речи Путина - 20.12.2025, ПРАЙМ
"Ведет к уничтожению": на Западе сделали необычный вывод после речи Путина
Заявление Владимира Путина на прямой линии о том, что Европа постепенно теряет свои позиции вследствие отказа от сотрудничества с Россией, нашло отклик среди... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T05:11+0300
2025-12-20T05:11+0300
мировая экономика
россия
европа
сша
москва
дональд трамп
владимир путин
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865726788_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e0fcad83fd88110a388cb6c5568c2462.jpg
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Заявление Владимира Путина на прямой линии о том, что Европа постепенно теряет свои позиции вследствие отказа от сотрудничества с Россией, нашло отклик среди президента США Дональда Трампа и его приверженцев, как утверждает немецкий военный эксперт Гюстав Грессель в интервью телеканалу Welt. "Эта &lt;…&gt; риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников", — прокомментировал он. По мнению эксперта, такая позиция российского президента значительно усложнит положение европейцев, которые уже сталкиваются с серьезными трудностями в отношениях с Трампом. "Это сделает жизнь европейцев еще сложнее", — резюмировал Грессель. Накануне Владимир Путин в ходе своей прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, подчеркнул, что европейские страны будут постепенно терять свою значимость, если не начнут сотрудничать с Москвой. Президент отметил, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала. В то же время, 5 декабря Белый дом презентовал новую стратегию национальной безопасности США. В документе содержатся требования к Европе о большей самостоятельности в вопросах собственной обороны. Стратегия подчеркивает проблемы, связанные с избыточным регулированием, массовой миграцией и ограничениями свободы слова в ЕС. Также указывается на расхождения в подходах США и европейских стран по вопросу конфликта на Украине. По стратегии, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и нарушает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию, чему Вашингтон намерен сопротивляться. Один из европейских чиновников выразил крайнюю раздражительность во время обсуждения новой стратегии национальной безопасности США, сообщала ранее Politico.
https://1prime.ru/20251219/putin-865734603.html
https://1prime.ru/20251219/putin-865734084.html
https://1prime.ru/20251219/putin-865730910.html
европа
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865726788_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_369e2789623a0bfb544ee85f0b966d2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, европа, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, ес, politico
Мировая экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, Politico
05:11 20.12.2025
 
"Ведет к уничтожению": на Западе сделали необычный вывод после речи Путина

Welt: речь Путина могла понравиться Трампу из-за позиции по Европе

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Заявление Владимира Путина на прямой линии о том, что Европа постепенно теряет свои позиции вследствие отказа от сотрудничества с Россией, нашло отклик среди президента США Дональда Трампа и его приверженцев, как утверждает немецкий военный эксперт Гюстав Грессель в интервью телеканалу Welt.
"Эта <…> риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников", — прокомментировал он.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
СМИ сообщили об особом внимании Запада к речи Путина
Вчера, 22:55
По мнению эксперта, такая позиция российского президента значительно усложнит положение европейцев, которые уже сталкиваются с серьезными трудностями в отношениях с Трампом.
"Это сделает жизнь европейцев еще сложнее", — резюмировал Грессель.
Накануне Владимир Путин в ходе своей прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, подчеркнул, что европейские страны будут постепенно терять свою значимость, если не начнут сотрудничать с Москвой.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
"Уничтожить его". На Западе унизили Макрона после слов Путина
Вчера, 22:32
Президент отметил, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.
В то же время, 5 декабря Белый дом презентовал новую стратегию национальной безопасности США. В документе содержатся требования к Европе о большей самостоятельности в вопросах собственной обороны. Стратегия подчеркивает проблемы, связанные с избыточным регулированием, массовой миграцией и ограничениями свободы слова в ЕС. Также указывается на расхождения в подходах США и европейских стран по вопросу конфликта на Украине. По стратегии, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и нарушает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию, чему Вашингтон намерен сопротивляться. Один из европейских чиновников выразил крайнюю раздражительность во время обсуждения новой стратегии национальной безопасности США, сообщала ранее Politico.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Орбан сделал громкое заявление на фоне речи Путина
Вчера, 19:20
 
Мировая экономикаРОССИЯЕВРОПАСШАМОСКВАДональд ТрампВладимир ПутинЕСPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала