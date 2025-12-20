"Ведет к уничтожению": на Западе сделали необычный вывод после речи Путина
Welt: речь Путина могла понравиться Трампу из-за позиции по Европе
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Заявление Владимира Путина на прямой линии о том, что Европа постепенно теряет свои позиции вследствие отказа от сотрудничества с Россией, нашло отклик среди президента США Дональда Трампа и его приверженцев, как утверждает немецкий военный эксперт Гюстав Грессель в интервью телеканалу Welt.
По мнению эксперта, такая позиция российского президента значительно усложнит положение европейцев, которые уже сталкиваются с серьезными трудностями в отношениях с Трампом.
"Это сделает жизнь европейцев еще сложнее", — резюмировал Грессель.
Накануне Владимир Путин в ходе своей прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, подчеркнул, что европейские страны будут постепенно терять свою значимость, если не начнут сотрудничать с Москвой.
Президент отметил, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.
В то же время, 5 декабря Белый дом презентовал новую стратегию национальной безопасности США. В документе содержатся требования к Европе о большей самостоятельности в вопросах собственной обороны. Стратегия подчеркивает проблемы, связанные с избыточным регулированием, массовой миграцией и ограничениями свободы слова в ЕС. Также указывается на расхождения в подходах США и европейских стран по вопросу конфликта на Украине. По стратегии, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и нарушает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию, чему Вашингтон намерен сопротивляться. Один из европейских чиновников выразил крайнюю раздражительность во время обсуждения новой стратегии национальной безопасности США, сообщала ранее Politico.