В Госдуме предложили увеличить предельный размер пособия на детей

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила изменить критерий для назначения единого пособия на детей и беременных женщин с низкими доходами, увеличив предельный размер среднедушевого дохода семьи с одного до полутора прожиточных минимумов. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается изменить имущественный критерий, применяемый при начислении "единого пособия", установив, что право на такое пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя", - сказано в пояснительной записке. Действующим законодательством установлено, что данное пособие предоставляется семьям, если их размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя. "Данное ограничение по размеру среднедушевого дохода, фактически, отсекает от пособий десятки тысяч российских семей с детьми. Поэтому в настоящее время в период 2026-2027 годов единое пособие получат только семьи, в которых воспитывается около 10 миллионов детей, что составляет лишь 30% детского населения страны", - подчеркивается в документе. Останина напомнила о ранее принятом в России законе о семейной выплате, которая начнет действовать в стране с 1 января 2026 года. Она уточнила, что право на получение этой выплаты предоставляется семьям с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания заявителя. "Данный подход представляется более обоснованным, в связи с чем именно его целесообразно применять при назначении "единого пособия", - заключается в документе.
05:30 20.12.2025
 
В Госдуме предложили увеличить предельный размер пособия на детей

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила изменить критерий для назначения единого пособия на детей и беременных женщин с низкими доходами, увеличив предельный размер среднедушевого дохода семьи с одного до полутора прожиточных минимумов.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается изменить имущественный критерий, применяемый при начислении "единого пособия", установив, что право на такое пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя", - сказано в пояснительной записке.
Действующим законодательством установлено, что данное пособие предоставляется семьям, если их размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя.
"Данное ограничение по размеру среднедушевого дохода, фактически, отсекает от пособий десятки тысяч российских семей с детьми. Поэтому в настоящее время в период 2026-2027 годов единое пособие получат только семьи, в которых воспитывается около 10 миллионов детей, что составляет лишь 30% детского населения страны", - подчеркивается в документе.
Останина напомнила о ранее принятом в России законе о семейной выплате, которая начнет действовать в стране с 1 января 2026 года. Она уточнила, что право на получение этой выплаты предоставляется семьям с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания заявителя.
"Данный подход представляется более обоснованным, в связи с чем именно его целесообразно применять при назначении "единого пособия", - заключается в документе.
 
