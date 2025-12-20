Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных значений - 20.12.2025
Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных значений
Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных значений - 20.12.2025, ПРАЙМ
Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных значений
Средний размер выданного ипотечного кредита в России в ноябре подскочил до рекордных 4,6 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро". | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T09:04+0300
2025-12-20T09:04+0300
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Средний размер выданного ипотечного кредита в России в ноябре подскочил до рекордных 4,6 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро". Аналитики отметили, что количество выданных кредитов при этом сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6%, до 108,2 тысячи. Согласно данным "Скоринг бюро", в октябре средний размер ипотечного кредита составлял 4,5 миллиона рублей, а количество выдач достигло почти 110 тысяч. В годовом выражении средний размер ипотеки вырос в ноябре на 16,8%, а число выданных кредитов увеличилось в 1,7 раза. По сравнению с началом года в ноябре средний размер ипотеки вырос на 21,9% (в январе данный показатель составил 3,8 миллиона рублей), а количество выдач выросло в 3,4 раза (в январе было выдано 31,1 тысячи кредитов).
09:04 20.12.2025
 
Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных значений

В России в ноябре средний размер ипотечного кредита вырос до рекордных 4,6 млн рублей

