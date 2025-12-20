Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251220/izolyatsiya-865758707.html
2025-12-20T23:35+0300
2025-12-20T23:35+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329250_0:14:2048:1166_1920x0_80_0_0_ed147109ec2b42ee43ffff37408eb24b.jpg
23:35 20.12.2025
 
"Эхо поражений". В Европе сообщили об изоляции канцлера ФРГ

BZ: позиция Мерца по активам России привела к политической изоляции

© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTESКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTES
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в политической изоляции из-за своей жесткой линии по конфискации российских активов, сообщает издание Berliner Zeitung.
"Международное эхо поражений, которые пришлось пережить канцлеру Фридриху Мерцу на саммите Европейского союза в Брюсселе, носило разрушительный характер. Уже к вечеру стало ясно, что Мерц, по-видимому, совсем запутался", — говорится в публикации.
Глава Евродипломатии публично извинилась за ложь после решения суда
Вчера, 23:33
По данным автора, Мерц продолжал продвигать курс на изъятие активов даже после того, как Центральный банк России подал иск против Euroclear. Отмечается также, что канцлер пытался оказать давление через масштабную пиар-кампанию, включая публикацию заказных материалов в FAZ и Financial Times.
"Факты говорили против Мерца, а также против Урсулы фон дер Ляйен, которая, однако, начала дистанцироваться от канцлера ФРГ, когда стало ясно: в Европе тот оказался в изоляции", — резюмирует автор статьи.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Под прикрытием "помощи Украине" наступление на остатки социального государства всё отчётливее предстает как якобы неизбежная "объективная необходимость" обслуживания долгов. Населения Западной Европы будут вынуждены искать иные способы сопротивления этому грабежу — не те юридические процедуры, которые ещё доступны российскому государству. Тем более что в конечном счёте речь идёт о сопоставимых величинах: о том, чем располагают — или уже утрачивают — наёмные работники Европейского союза.
"Этого не избежать". Орбан сделал заявление о судьбе Украины
Вчера, 23:28
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреМОСКВАЕВРОПАГЕРМАНИЯУрсула фон дер ЛяйенФридрих Мерццентральные банкиЕСEuroclearВладимир ПутинМировая экономика
 
 
