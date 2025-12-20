https://1prime.ru/20251220/izvineniya-865758561.html

Глава Евродипломатии публично извинилась за ложь после решения суда

Глава Евродипломатии публично извинилась за ложь после решения суда - 20.12.2025, ПРАЙМ

Глава Евродипломатии публично извинилась за ложь после решения суда

Глава Евродипломатии Кая Каллас принесла публичные извинения фонду "В Защиту семьи и традиции" (SAPTK) в соответствии с судебным решением, сообщает ERR. | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T23:33+0300

2025-12-20T23:33+0300

2025-12-20T23:33+0300

эстония

кая каллас

facebook

верховный суд

meta

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299655a471a89e6daa1c3be155d01497.jpg

МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Глава Евродипломатии Кая Каллас принесла публичные извинения фонду "В Защиту семьи и традиции" (SAPTK) в соответствии с судебным решением, сообщает ERR."Я, Кая Каллас, в публикации от 17.02.2022 распространила недостоверные утверждения о том, будто на митинге, организованном Варро Вооглайдом и фондом SAPTK в Тоомпеа, были нападения на эстонскую полицию, а также о том, будто Варро Вооглайд и партия EKRE организовали митинг 23.10.2021 на площади Вабадузе. Указанные утверждения не соответствуют действительности", — приводит издание слова Каллас, опубликованные на ее странице в Facebook*.По данным ERR, во вторник Верховный суд Эстонии отказался рассматривать апелляцию Каллас по делу о якобы имевшем место нападении на представителей власти во время демонстрации в период пандемии коронавируса. Таким образом, в силе остались прежние решения уездного и окружного судов.Согласно этим судебным решениям, Каллас была обязана частично опровергнуть заявления, сделанные ею в отношении депутата парламента от партии EKRE Варро Вооглайда и фонда "В Защиту семьи и традиции" (SAPTK).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20251220/krizis-865758396.html

https://1prime.ru/20251220/raskhody-865758226.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эстония, кая каллас, facebook, верховный суд, meta, в мире