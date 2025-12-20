Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Евродипломатии публично извинилась за ложь после решения суда - 20.12.2025
Глава Евродипломатии публично извинилась за ложь после решения суда
Глава Евродипломатии публично извинилась за ложь после решения суда - 20.12.2025, ПРАЙМ
Глава Евродипломатии публично извинилась за ложь после решения суда
Глава Евродипломатии Кая Каллас принесла публичные извинения фонду "В Защиту семьи и традиции" (SAPTK) в соответствии с судебным решением, сообщает ERR. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T23:33+0300
2025-12-20T23:33+0300
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Глава Евродипломатии Кая Каллас принесла публичные извинения фонду "В Защиту семьи и традиции" (SAPTK) в соответствии с судебным решением, сообщает ERR."Я, Кая Каллас, в публикации от 17.02.2022 распространила недостоверные утверждения о том, будто на митинге, организованном Варро Вооглайдом и фондом SAPTK в Тоомпеа, были нападения на эстонскую полицию, а также о том, будто Варро Вооглайд и партия EKRE организовали митинг 23.10.2021 на площади Вабадузе. Указанные утверждения не соответствуют действительности", — приводит издание слова Каллас, опубликованные на ее странице в Facebook*.По данным ERR, во вторник Верховный суд Эстонии отказался рассматривать апелляцию Каллас по делу о якобы имевшем место нападении на представителей власти во время демонстрации в период пандемии коронавируса. Таким образом, в силе остались прежние решения уездного и окружного судов.Согласно этим судебным решениям, Каллас была обязана частично опровергнуть заявления, сделанные ею в отношении депутата парламента от партии EKRE Варро Вооглайда и фонда "В Защиту семьи и традиции" (SAPTK).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
эстония
эстония, кая каллас, facebook, верховный суд, meta, в мире
ЭСТОНИЯ, Кая Каллас, Facebook, Верховный суд, Meta, В мире
23:33 20.12.2025
 
Глава Евродипломатии публично извинилась за ложь после решения суда

ERR: глава евродипломатии Каллас принесла извинения по решению суда

© AP Photo / Mohd Rasfan
Кая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Mohd Rasfan
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Глава Евродипломатии Кая Каллас принесла публичные извинения фонду "В Защиту семьи и традиции" (SAPTK) в соответствии с судебным решением, сообщает ERR.
"Я, Кая Каллас, в публикации от 17.02.2022 распространила недостоверные утверждения о том, будто на митинге, организованном Варро Вооглайдом и фондом SAPTK в Тоомпеа, были нападения на эстонскую полицию, а также о том, будто Варро Вооглайд и партия EKRE организовали митинг 23.10.2021 на площади Вабадузе. Указанные утверждения не соответствуют действительности", — приводит издание слова Каллас, опубликованные на ее странице в Facebook*.
По данным ERR, во вторник Верховный суд Эстонии отказался рассматривать апелляцию Каллас по делу о якобы имевшем место нападении на представителей власти во время демонстрации в период пандемии коронавируса. Таким образом, в силе остались прежние решения уездного и окружного судов.
Согласно этим судебным решениям, Каллас была обязана частично опровергнуть заявления, сделанные ею в отношении депутата парламента от партии EKRE Варро Вооглайда и фонда "В Защиту семьи и традиции" (SAPTK).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ЭСТОНИЯКая КалласFacebookВерховный судMetaВ мире
 
 
