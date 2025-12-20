https://1prime.ru/20251220/kallas-865758907.html
"Наполеон и Гитлер". Орбан резко ответил Каллас
"Наполеон и Гитлер". Орбан резко ответил Каллас
2025-12-20T23:37+0300
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с активистами партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" провел резкое историческое сравнение, упомянув главу евродипломатии Каю Каллас. Его слова передал телеканал M1."Конечно, есть "великие" европейские традиции. Ведь Россию уже пытались атаковать — например, Наполеон, не так ли? И Гитлер. У них это не получилось. А теперь Кае Каллас это, конечно удастся", — с иронией заявил Орбан.Таким образом венгерский премьер подверг критике политику Евросоюза, направленную на обострение конфронтации с Россией.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
