Россия увеличила ввоз картофеля из Китая в 1,5 раза
Россия увеличила ввоз картофеля из Китая в 1,5 раза
2025-12-20T09:50+0300
2025-12-20T09:50+0300
2025-12-20T09:50+0300
экономика
россия
бизнес
китай
торговля
картофель
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Китай в ноябре нарастил экспорт картофеля в Россию в 1,5 раза, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, российский компании в конце осени ввезли 3,9 тысячи тонн китайского картофеля, что в 1,5 раза больше уровня октября. Стоимость этого импорта увеличилась на треть, до 936 тысяч долларов против 686 тысяч месяцем ранее. Всего за 11 месяцев текущего года Россия ввезла 162,3 тысячи тонн картофеля из Китая на 61,3 миллиона долларов, что в 3,8 раза больше уровня годом ранее как в денежном, так и физическом выражении.
