Ввод недвижимости в 2025 году превысит итоги 2024 года, заявил Хуснуллин
2025-12-20T18:12+0300
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Ввод недвижимости в России по итогам 2025 года будет на уровне 2024-го или даже превысит его за счет сдачи коммерческих объектов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. "При той высокой ключевой ставке и других имеющихся вопросах удержать показатель ввода жилья на уровне не ниже 105 миллионов квадратных метров – это огромное достижение. В целом, ввод недвижимости по итогам 2025 года будет на уровне 2024-го, а может быть, даже больше за счет превышения объемов ввода коммерческой недвижимости. Суммарно, я думаю, мы выйдем на результат даже выше, чем в прошлом году", – заявил заместитель председателя правительства. В пятницу, 19 декабря, во время прямой линии президент России Владимир Путин назвал хорошим ожидаемый на уровне 103-105 миллионов квадратных метров ввод жилья в стране в 2025 году. При этом министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин в середине декабря сообщил, что в текущем году предполагается ввести не менее 103 миллионов квадратных метров жилья.
