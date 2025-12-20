Ввод недвижимости в 2025 году превысит итоги 2024 года, заявил Хуснуллин

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Ввод недвижимости в России по итогам 2025 года будет на уровне 2024-го или даже превысит его за счет сдачи коммерческих объектов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. "При той высокой ключевой ставке и других имеющихся вопросах удержать показатель ввода жилья на уровне не ниже 105 миллионов квадратных метров – это огромное достижение. В целом, ввод недвижимости по итогам 2025 года будет на уровне 2024-го, а может быть, даже больше за счет превышения объемов ввода коммерческой недвижимости. Суммарно, я думаю, мы выйдем на результат даже выше, чем в прошлом году", – заявил заместитель председателя правительства. В пятницу, 19 декабря, во время прямой линии президент России Владимир Путин назвал хорошим ожидаемый на уровне 103-105 миллионов квадратных метров ввод жилья в стране в 2025 году. При этом министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин в середине декабря сообщил, что в текущем году предполагается ввести не менее 103 миллионов квадратных метров жилья.
18:12 20.12.2025
 
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Ввод недвижимости в России по итогам 2025 года будет на уровне 2024-го или даже превысит его за счет сдачи коммерческих объектов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
"При той высокой ключевой ставке и других имеющихся вопросах удержать показатель ввода жилья на уровне не ниже 105 миллионов квадратных метров – это огромное достижение. В целом, ввод недвижимости по итогам 2025 года будет на уровне 2024-го, а может быть, даже больше за счет превышения объемов ввода коммерческой недвижимости. Суммарно, я думаю, мы выйдем на результат даже выше, чем в прошлом году", – заявил заместитель председателя правительства.
В пятницу, 19 декабря, во время прямой линии президент России Владимир Путин назвал хорошим ожидаемый на уровне 103-105 миллионов квадратных метров ввод жилья в стране в 2025 году.
При этом министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин в середине декабря сообщил, что в текущем году предполагается ввести не менее 103 миллионов квадратных метров жилья.
Застройщик ГК "Развитие" купил участок под элитный ЖК в центре Москвы
