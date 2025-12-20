https://1prime.ru/20251220/khusnullin-865753844.html

Ввод недвижимости в 2025 году превысит итоги 2024 года, заявил Хуснуллин

Ввод недвижимости в 2025 году превысит итоги 2024 года, заявил Хуснуллин - 20.12.2025, ПРАЙМ

Ввод недвижимости в 2025 году превысит итоги 2024 года, заявил Хуснуллин

Ввод недвижимости в России по итогам 2025 года будет на уровне 2024-го или даже превысит его за счет сдачи коммерческих объектов, сообщил вице-премьер Марат... | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T18:12+0300

2025-12-20T18:12+0300

2025-12-20T18:12+0300

бизнес

россия

марат хуснуллин

владимир путин

ирек файзуллин

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/84244/78/842447827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4fd3e8b2c26c96998448a273d267334.jpg

МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Ввод недвижимости в России по итогам 2025 года будет на уровне 2024-го или даже превысит его за счет сдачи коммерческих объектов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. "При той высокой ключевой ставке и других имеющихся вопросах удержать показатель ввода жилья на уровне не ниже 105 миллионов квадратных метров – это огромное достижение. В целом, ввод недвижимости по итогам 2025 года будет на уровне 2024-го, а может быть, даже больше за счет превышения объемов ввода коммерческой недвижимости. Суммарно, я думаю, мы выйдем на результат даже выше, чем в прошлом году", – заявил заместитель председателя правительства. В пятницу, 19 декабря, во время прямой линии президент России Владимир Путин назвал хорошим ожидаемый на уровне 103-105 миллионов квадратных метров ввод жилья в стране в 2025 году. При этом министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин в середине декабря сообщил, что в текущем году предполагается ввести не менее 103 миллионов квадратных метров жилья.

https://1prime.ru/20251220/zhk-865752078.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, марат хуснуллин, владимир путин, ирек файзуллин, недвижимость