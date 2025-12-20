https://1prime.ru/20251220/kitaj-865737624.html

Эксперты отметили роль России и Китая в обеспечении глобальной стабильности

ПЕКИН, 20 дек - ПРАЙМ. Пекин и Москва играют решающую роль в обеспечении глобальной стратегической стабильности, считают китайские эксперты. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом и стабильным партнером. Глава РФ отметил, что Москва продолжит развивать отношения с Пекином в ближайшей и более отдаленной перспективе. "В нынешней сложной международной ситуации Китай и Россия, как постоянные члены Совета Безопасности ООН и ядерные державы, играют решающую роль в обеспечении глобальной стратегической стабильности", - заявил китайской государственной газете Global Times доцент института исследований Центральной Азии Университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь, комментируя заявления российского лидера на прямой линии. По словам эксперта, сегодня Китай и Россия совместно отстаивают концепцию равной и неделимой безопасности, выступают против блоковой конфронтации и координируют свои позиции в ключевых областях, таких как ядерная безопасность и безопасность космического пространства. Преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн отметил, что Пекин и Москва последовательно поддерживают друг друга по вопросам, касающимся их основных интересов, и совместно противостоят внешнему вмешательству. "Китай и Россия привержены соблюдению международной справедливости и правосудия в глобальном управлении, решительно противостоят всем формам гегемонии и силовой политике и совместно защищают международную систему, основанную на ООН", - приводит газета его слова.

2025

