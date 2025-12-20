https://1prime.ru/20251220/kitaj-865737624.html
Эксперты отметили роль России и Китая в обеспечении глобальной стабильности
Эксперты отметили роль России и Китая в обеспечении глобальной стабильности - 20.12.2025, ПРАЙМ
Эксперты отметили роль России и Китая в обеспечении глобальной стабильности
Пекин и Москва играют решающую роль в обеспечении глобальной стратегической стабильности, считают китайские эксперты. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T05:30+0300
2025-12-20T05:30+0300
2025-12-20T05:40+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
пекин
москва
владимир путин
си цзиньпин
оон
global times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865737624.jpg?1766198421
ПЕКИН, 20 дек - ПРАЙМ. Пекин и Москва играют решающую роль в обеспечении глобальной стратегической стабильности, считают китайские эксперты. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом и стабильным партнером. Глава РФ отметил, что Москва продолжит развивать отношения с Пекином в ближайшей и более отдаленной перспективе. "В нынешней сложной международной ситуации Китай и Россия, как постоянные члены Совета Безопасности ООН и ядерные державы, играют решающую роль в обеспечении глобальной стратегической стабильности", - заявил китайской государственной газете Global Times доцент института исследований Центральной Азии Университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь, комментируя заявления российского лидера на прямой линии. По словам эксперта, сегодня Китай и Россия совместно отстаивают концепцию равной и неделимой безопасности, выступают против блоковой конфронтации и координируют свои позиции в ключевых областях, таких как ядерная безопасность и безопасность космического пространства. Преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн отметил, что Пекин и Москва последовательно поддерживают друг друга по вопросам, касающимся их основных интересов, и совместно противостоят внешнему вмешательству. "Китай и Россия привержены соблюдению международной справедливости и правосудия в глобальном управлении, решительно противостоят всем формам гегемонии и силовой политике и совместно защищают международную систему, основанную на ООН", - приводит газета его слова.
китай
пекин
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, китай, пекин, москва, владимир путин, си цзиньпин, оон, global times, шос
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, МОСКВА, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ООН, Global Times, ШОС
Эксперты отметили роль России и Китая в обеспечении глобальной стабильности
Сунь Сювэнь: Пекин и Москва играют решающую роль в обеспечении стратегической стабильности
ПЕКИН, 20 дек - ПРАЙМ. Пекин и Москва играют решающую роль в обеспечении глобальной стратегической стабильности, считают китайские эксперты.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом и стабильным партнером. Глава РФ отметил, что Москва продолжит развивать отношения с Пекином в ближайшей и более отдаленной перспективе.
"В нынешней сложной международной ситуации Китай и Россия, как постоянные члены Совета Безопасности ООН и ядерные державы, играют решающую роль в обеспечении глобальной стратегической стабильности", - заявил китайской государственной газете Global Times доцент института исследований Центральной Азии Университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь, комментируя заявления российского лидера на прямой линии.
По словам эксперта, сегодня Китай и Россия совместно отстаивают концепцию равной и неделимой безопасности, выступают против блоковой конфронтации и координируют свои позиции в ключевых областях, таких как ядерная безопасность и безопасность космического пространства.
Преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн отметил, что Пекин и Москва последовательно поддерживают друг друга по вопросам, касающимся их основных интересов, и совместно противостоят внешнему вмешательству.
"Китай и Россия привержены соблюдению международной справедливости и правосудия в глобальном управлении, решительно противостоят всем формам гегемонии и силовой политике и совместно защищают международную систему, основанную на ООН", - приводит газета его слова.