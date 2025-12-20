https://1prime.ru/20251220/kitaj-865739572.html

Китай в ноябре сократил поставки легковых автомобилей в Россию на четверть

Китай в ноябре сократил поставки легковых автомобилей в Россию на четверть - 20.12.2025, ПРАЙМ

Китай в ноябре сократил поставки легковых автомобилей в Россию на четверть

Поднебесная в ноябре этого года сократила поставки легковых автомобилей в Россию на четверть, следует из данных китайской таможни, которые проанализировало РИА... | 20.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Поднебесная в ноябре этого года сократила поставки легковых автомобилей в Россию на четверть, следует из данных китайской таможни, которые проанализировало РИА Новости. По данным ведомства, в ноябре текущего Китай продал России автомобилей на 1,05 миллиарда долларов - это на 26,5% меньше, чем в прошлом ноябре, и на 23,7% меньше, чем в октябре. На фоне сокращения поставок РФ уступила Мексике первое место в числе главных покупателей авто из КНР. Мексика приобрела за месяц чуть больше машин, чем Россия - на 1,06 миллиарда долларов. Также в пятерку вошли ОАЭ (668,6 миллиона долларов), Киргизия (563,7 миллиона) и Великобритания (495,4 миллиона).

