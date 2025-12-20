Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай в ноябре сократил поставки легковых автомобилей в Россию на четверть - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251220/kitaj-865739572.html
Китай в ноябре сократил поставки легковых автомобилей в Россию на четверть
Китай в ноябре сократил поставки легковых автомобилей в Россию на четверть - 20.12.2025, ПРАЙМ
Китай в ноябре сократил поставки легковых автомобилей в Россию на четверть
Поднебесная в ноябре этого года сократила поставки легковых автомобилей в Россию на четверть, следует из данных китайской таможни, которые проанализировало РИА... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T07:55+0300
2025-12-20T07:55+0300
бизнес
россия
экономика
китай
мексика
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865739572.jpg?1766206517
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Поднебесная в ноябре этого года сократила поставки легковых автомобилей в Россию на четверть, следует из данных китайской таможни, которые проанализировало РИА Новости. По данным ведомства, в ноябре текущего Китай продал России автомобилей на 1,05 миллиарда долларов - это на 26,5% меньше, чем в прошлом ноябре, и на 23,7% меньше, чем в октябре. На фоне сокращения поставок РФ уступила Мексике первое место в числе главных покупателей авто из КНР. Мексика приобрела за месяц чуть больше машин, чем Россия - на 1,06 миллиарда долларов. Также в пятерку вошли ОАЭ (668,6 миллиона долларов), Киргизия (563,7 миллиона) и Великобритания (495,4 миллиона).
китай
мексика
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, мексика, рф
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, МЕКСИКА, РФ
07:55 20.12.2025
 
Китай в ноябре сократил поставки легковых автомобилей в Россию на четверть

Китай в ноябре сократил поставки легковых автомобилей в Россию на четверть

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Поднебесная в ноябре этого года сократила поставки легковых автомобилей в Россию на четверть, следует из данных китайской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
По данным ведомства, в ноябре текущего Китай продал России автомобилей на 1,05 миллиарда долларов - это на 26,5% меньше, чем в прошлом ноябре, и на 23,7% меньше, чем в октябре.
На фоне сокращения поставок РФ уступила Мексике первое место в числе главных покупателей авто из КНР. Мексика приобрела за месяц чуть больше машин, чем Россия - на 1,06 миллиарда долларов.
Также в пятерку вошли ОАЭ (668,6 миллиона долларов), Киргизия (563,7 миллиона) и Великобритания (495,4 миллиона).
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙМЕКСИКАРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала