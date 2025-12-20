https://1prime.ru/20251220/kitaj-865739572.html
Китай в ноябре сократил поставки легковых автомобилей в Россию на четверть
Китай в ноябре сократил поставки легковых автомобилей в Россию на четверть
2025-12-20T07:55+0300
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Поднебесная в ноябре этого года сократила поставки легковых автомобилей в Россию на четверть, следует из данных китайской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
По данным ведомства, в ноябре текущего Китай продал России автомобилей на 1,05 миллиарда долларов - это на 26,5% меньше, чем в прошлом ноябре, и на 23,7% меньше, чем в октябре.
На фоне сокращения поставок РФ уступила Мексике первое место в числе главных покупателей авто из КНР. Мексика приобрела за месяц чуть больше машин, чем Россия - на 1,06 миллиарда долларов.
Также в пятерку вошли ОАЭ (668,6 миллиона долларов), Киргизия (563,7 миллиона) и Великобритания (495,4 миллиона).
