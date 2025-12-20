Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай в ноябре сократил поставки грузовиков в Россию на четверть - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251220/kitaj-865739650.html
Китай в ноябре сократил поставки грузовиков в Россию на четверть
Китай в ноябре сократил поставки грузовиков в Россию на четверть - 20.12.2025, ПРАЙМ
Китай в ноябре сократил поставки грузовиков в Россию на четверть
Китай в ноябре уменьшил поставки грузовиков в Россию на четверть по сравнению с годом ранее, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T07:58+0300
2025-12-20T07:58+0300
бизнес
россия
экономика
китай
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865739650.jpg?1766206700
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Китай в ноябре уменьшил поставки грузовиков в Россию на четверть по сравнению с годом ранее, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Так, в ноябре этого года в Россию было ввезено китайских грузовиков на 81,9 миллиона долларов против 108,3 миллиона долларов годом ранее. Уменьшился российский импорт и в месячном выражении – на 20% по сравнению с октябрем. Импорт за одиннадцать месяцев сократился до 706,4 миллиона долларов с 2,5 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Росстандарт в конце июля сообщил, что запретил импорт в Россию китайских грузовиков четырех марок: Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak и их шасси из-за выявления "нарушения обязательных требований, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов".  
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, росстандарт
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, Росстандарт
07:58 20.12.2025
 
Китай в ноябре сократил поставки грузовиков в Россию на четверть

Китай в ноябре сократил поставки грузовиков в Россию на четверть

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Китай в ноябре уменьшил поставки грузовиков в Россию на четверть по сравнению с годом ранее, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, в ноябре этого года в Россию было ввезено китайских грузовиков на 81,9 миллиона долларов против 108,3 миллиона долларов годом ранее. Уменьшился российский импорт и в месячном выражении – на 20% по сравнению с октябрем.
Импорт за одиннадцать месяцев сократился до 706,4 миллиона долларов с 2,5 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года.
Росстандарт в конце июля сообщил, что запретил импорт в Россию китайских грузовиков четырех марок: Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak и их шасси из-за выявления "нарушения обязательных требований, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов".
 
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙРосстандарт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала