Китай в ноябре сократил поставки грузовиков в Россию на четверть
Китай в ноябре сократил поставки грузовиков в Россию на четверть - 20.12.2025, ПРАЙМ
Китай в ноябре сократил поставки грузовиков в Россию на четверть
Китай в ноябре уменьшил поставки грузовиков в Россию на четверть по сравнению с годом ранее, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T07:58+0300
2025-12-20T07:58+0300
2025-12-20T07:58+0300
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Китай в ноябре уменьшил поставки грузовиков в Россию на четверть по сравнению с годом ранее, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, в ноябре этого года в Россию было ввезено китайских грузовиков на 81,9 миллиона долларов против 108,3 миллиона долларов годом ранее. Уменьшился российский импорт и в месячном выражении – на 20% по сравнению с октябрем.
Импорт за одиннадцать месяцев сократился до 706,4 миллиона долларов с 2,5 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года.
Росстандарт в конце июля сообщил, что запретил импорт в Россию китайских грузовиков четырех марок: Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak и их шасси из-за выявления "нарушения обязательных требований, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов".
Китай в ноябре сократил поставки грузовиков в Россию на четверть
Китай в ноябре сократил поставки грузовиков в Россию на четверть
