В Шанхае открылся розничный магазин под брендом "Сделано в России"

В Шанхае открылся розничный магазин под брендом "Сделано в России" - 20.12.2025, ПРАЙМ

В Шанхае открылся розничный магазин под брендом "Сделано в России"

20.12.2025

ПЕКИН, 20 дек - ПРАЙМ. Открытие розничного магазина под национальным брендом "Сделано в России" состоялось в субботу в китайском восточном мегаполисе Шанхае, сообщили РИА Новости в Российском экспортном центре (РЭЦ). Открытие состоялась в крупном торговом центре Global Harbor, расположенном в городском районе Путо. "Программа Российских национальных павильонов уверенно расширяется. Если на первых этапах основное внимание уделялось продовольственным товарам, то с этого года мы начали предлагать и промышленную продукцию, а также услуги российских компаний. Это дает возможность продемонстрировать нашим китайским партнерам современный облик России - от традиционных продуктов питания до передовых технологий", – сообщил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на церемонии открытия. Новый магазин российских товаров уже третий в Шанхае. Сегодня в Китае функционируют более 120 точек розничных продаж продукции под брендом "Сделано в России", включая магазины и выделенные полки в существующих торговых точках. На церемонии открытия присутствовали официальные лица: представитель РЭЦ в КНР, представитель Минсельхоза, представители дипломатической миссии РФ в КНР, а также представители китайских правительственных ведомств. В дегустационной зоне гости мероприятия оценили качество российского шоколада, конфет, кондитерских изделий, меда, муки, растительного масла, минеральной воды, соков, пива, водки. Также им были доступны образцы лучшей российской косметики и бытовой химии. Масштабная культурная программа мероприятия включала танцевальное шоу, демонстрацию достижений русской архитектуры, живописи и литературы. В закрытой части мероприятия представители российского бизнеса провели индивидуальные B2B-встречи с потенциальными партнерами из КНР.

