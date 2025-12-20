https://1prime.ru/20251220/kredit-865719808.html

Финансист объяснил, почему банки отказывают в реструктуризации кредита

МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Рост доли отказов по заявкам на реструктуризацию кредитов можно связать с финансовыми сложностями отдельных заемщиков и отсутствием официального подтверждения снижения дохода, а не с нежеланием банков выполнять закон, рассказал агентству "Прайм" МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.Статистика Банка России показывает, что кредитные каникулы остаются востребованным инструментом, и банки продолжают их предоставлять. Доля заявок растет, соответственно, увеличивается и процент отказов."Закон прямо обязывает финансовые организации предоставлять кредитные каникулы в ограниченном перечне случаев, предусмотренных для разных видов кредитов, а также для отдельных категорий заемщиков", - рассказал он.Но для того чтобы получить установленную законом льготу, заемщику необходимо соблюсти все условия: подтвердить значительное снижение доходов более чем на 30% к прошлогоднему.Важно, что закон учитывает только официальные доходы: если человек теряет неформальный заработок, он не подпадает под действие программы. Если подтверждающих документов нет, отказ законен, подчеркнул профессор.Есть и формальные ограничения. Кредитные каникулы возможны по каждому договору один раз за исключением оговоренных в законе случаев. Кроме того, есть лимит максимальной суммы подпадающего под программу кредита. Если сумма по договору выше, банк вправе отказать."Важно понимать, что кредитные каникулы — это не инструмент постоянного "перезапуска" финансового поведения. Это механизм поддержки в сложной жизненной ситуации. Банки обязаны обеспечивать баланс интересов вкладчиков и инвесторов, соответствовать регуляторным нормам. Поэтому закон ограничивает количество обращений и строго формализует основания", -пояснил Алексей Войлуков.Кроме того, многие банки предлагают собственные программы реструктуризации в дополнение к федеральным. Эти предложения носят добровольный характер и зависят от оценки банка: насколько изменённый график платежей реально поможет заемщику восстановить платежеспособность, а не усугубит его долговую нагрузку, заключил финансист.

