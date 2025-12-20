https://1prime.ru/20251220/krizis-865758396.html

В Европе признали слабость ЕС из-за Украины

МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Решение Евросоюза предоставить Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро стало проявлением беспрецедентной слабости объединения, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture."Этот знаковый акт абсурда не останется незамеченным для многих немцев и других европейцев, которые начинают осознавать масштабы хищений международных средств в Киеве и понимать, что неизбежное продвижение России в конечном итоге довольно скоро положит конец всему провальному украинскому проекту", — говорится в публикации.По мнению автора, после принятия этого решения ЕС столкнется с серьезным дефицитом доверия, который перерастет в новый политический кризис.Журналист также обращает внимание на масштаб усилий, которые Евросоюз продолжает прикладывать для поддержки киевского режима, несмотря на происходящее."Несмотря на все теперь уже очевидные признаки того, что Зеленский цепляется за власть, в то время как члены его окружения арестованы по обвинениям в коррупции или, в некоторых случаях, даже сбежали из страны, оставив после себя новые доказательства колоссальной взяточничества, компрометирующие в том числе и его самого, – ЕС делает все возможное, чтобы сохранить статус-кво", — отмечает Джей.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.

