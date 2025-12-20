https://1prime.ru/20251220/ladoga-865745770.html
В Минпромторге рассказали о создании опытного образца самолета "Ладога"
В Минпромторге рассказали о создании опытного образца самолета "Ладога" - 20.12.2025
В Минпромторге рассказали о создании опытного образца самолета "Ладога"
Опытный образец самолета "Ладоги" изготавливается в настоящее время, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. | 20.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Опытный образец самолета "Ладоги" изготавливается в настоящее время, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "По программе ТВРС-44 в настоящее время ведется работа по изготовлению опытного образца воздушного судна", - рассказали в министерстве. Президент России Владимир Путин в пятницу заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия нуждается в самолете для региональных перевозок. Самолет ТВРС-44 "Ладога" - это отечественный региональный самолет, который призван заменить устаревшие, но еще эксплуатируемые модели Ан-24, Ан-26 и Як-40. Самолет "Ладога" рассчитан на перевозку до 44 пассажиров, также ведется разработка грузопассажирской модификации. В будущем планируется создать удлиненную версию самолета на 58 мест.
В Минпромторге рассказали о создании опытного образца самолета "Ладога"
Минпромторг: опытный образец самолета "Ладога" изготавливается в настоящее время