https://1prime.ru/20251220/ladoga-865745770.html

В Минпромторге рассказали о создании опытного образца самолета "Ладога"

В Минпромторге рассказали о создании опытного образца самолета "Ладога" - 20.12.2025, ПРАЙМ

В Минпромторге рассказали о создании опытного образца самолета "Ладога"

Опытный образец самолета "Ладоги" изготавливается в настоящее время, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T10:44+0300

2025-12-20T10:44+0300

2025-12-20T10:44+0300

экономика

бизнес

россия

рф

владимир путин

минпромторг

воздушный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:53:3044:1765_1920x0_80_0_0_d26aa0a5113e975ef20b25732065a2d0.jpg

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Опытный образец самолета "Ладоги" изготавливается в настоящее время, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "По программе ТВРС-44 в настоящее время ведется работа по изготовлению опытного образца воздушного судна", - рассказали в министерстве. Президент России Владимир Путин в пятницу заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия нуждается в самолете для региональных перевозок. Самолет ТВРС-44 "Ладога" - это отечественный региональный самолет, который призван заменить устаревшие, но еще эксплуатируемые модели Ан-24, Ан-26 и Як-40. Самолет "Ладога" рассчитан на перевозку до 44 пассажиров, также ведется разработка грузопассажирской модификации. В будущем планируется создать удлиненную версию самолета на 58 мест.

https://1prime.ru/20251220/samolet-865745246.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, владимир путин, минпромторг, воздушный транспорт