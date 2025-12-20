Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге рассказали о создании опытного образца самолета "Ладога" - 20.12.2025
В Минпромторге рассказали о создании опытного образца самолета "Ладога"
В Минпромторге рассказали о создании опытного образца самолета "Ладога" - 20.12.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о создании опытного образца самолета "Ладога"
Опытный образец самолета "Ладоги" изготавливается в настоящее время, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T10:44+0300
2025-12-20T10:44+0300
экономика
бизнес
россия
рф
владимир путин
минпромторг
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:53:3044:1765_1920x0_80_0_0_d26aa0a5113e975ef20b25732065a2d0.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Опытный образец самолета "Ладоги" изготавливается в настоящее время, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "По программе ТВРС-44 в настоящее время ведется работа по изготовлению опытного образца воздушного судна", - рассказали в министерстве. Президент России Владимир Путин в пятницу заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия нуждается в самолете для региональных перевозок. Самолет ТВРС-44 "Ладога" - это отечественный региональный самолет, который призван заменить устаревшие, но еще эксплуатируемые модели Ан-24, Ан-26 и Як-40. Самолет "Ладога" рассчитан на перевозку до 44 пассажиров, также ведется разработка грузопассажирской модификации. В будущем планируется создать удлиненную версию самолета на 58 мест.
бизнес, россия, рф, владимир путин, минпромторг, воздушный транспорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Минпромторг, Воздушный транспорт
10:44 20.12.2025
 
В Минпромторге рассказали о создании опытного образца самолета "Ладога"

Минпромторг: опытный образец самолета "Ладога" изготавливается в настоящее время

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд Министерства промышленности и торговли РФ
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Опытный образец самолета "Ладоги" изготавливается в настоящее время, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"По программе ТВРС-44 в настоящее время ведется работа по изготовлению опытного образца воздушного судна", - рассказали в министерстве.
Президент России Владимир Путин в пятницу заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия нуждается в самолете для региональных перевозок.
Самолет ТВРС-44 "Ладога" - это отечественный региональный самолет, который призван заменить устаревшие, но еще эксплуатируемые модели Ан-24, Ан-26 и Як-40. Самолет "Ладога" рассчитан на перевозку до 44 пассажиров, также ведется разработка грузопассажирской модификации. В будущем планируется создать удлиненную версию самолета на 58 мест.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
В Минпромторге прокомментировали проект создания широкофюзеляжного самолета
10:37
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФВладимир ПутинМинпромторгВоздушный транспорт
 
 
Заголовок открываемого материала