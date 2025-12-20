https://1prime.ru/20251220/lavrov-865754943.html
Лавров обсудил с главой МИД Египта создание условий для роста товарооборота
Лавров обсудил с главой МИД Египта создание условий для роста товарооборота - 20.12.2025, ПРАЙМ
Лавров обсудил с главой МИД Египта создание условий для роста товарооборота
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что договорился на встрече с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты о создании условий для увеличении... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T20:06+0300
2025-12-20T20:06+0300
2025-12-20T20:06+0300
экономика
россия
мировая экономика
египет
каир
рф
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ad1d39018aa1bc99cdff14e9ae8fe4af.jpg
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что договорился на встрече с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты о создании условий для увеличении товарооборота Москвы и Каира, а также о реализации совместных инвестпроектов. "Договорились о создании условий и дополнительных конкретных шагах по увеличению объемов взаимного товарооборота, реализации перспективных совместных инвестиционных проектов в сферах высоких технологий, во всех аспектах энергетики и в других областях, а также в культурно-гуманитарной, образовательной сфере", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта. Форум партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
https://1prime.ru/20251220/afrika-865751481.html
египет
каир
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3f2e231021cd72d12244a6b08331fd39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, египет, каир, рф, сергей лавров, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЕГИПЕТ, Каир, РФ, Сергей Лавров, МИД
Лавров обсудил с главой МИД Египта создание условий для роста товарооборота
Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Египта создание условий для роста товарооборота