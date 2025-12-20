Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Египта создание условий для роста товарооборота - 20.12.2025
Лавров обсудил с главой МИД Египта создание условий для роста товарооборота
2025-12-20T20:06+0300
2025-12-20T20:06+0300
20:06 20.12.2025
 
Лавров обсудил с главой МИД Египта создание условий для роста товарооборота

© МИД РФ | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров. Архивное фото
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что договорился на встрече с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты о создании условий для увеличении товарооборота Москвы и Каира, а также о реализации совместных инвестпроектов.
"Договорились о создании условий и дополнительных конкретных шагах по увеличению объемов взаимного товарооборота, реализации перспективных совместных инвестиционных проектов в сферах высоких технологий, во всех аспектах энергетики и в других областях, а также в культурно-гуманитарной, образовательной сфере", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта.
Форум партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
Лавров рассказал о расширении географии российских торгпредств в Африке
