https://1prime.ru/20251220/lavrov-865755069.html

Россия и Африка не сокрушаются о незаконных санкциях Запада, заявил Лавров

Россия и Африка не сокрушаются о незаконных санкциях Запада, заявил Лавров - 20.12.2025, ПРАЙМ

Россия и Африка не сокрушаются о незаконных санкциях Запада, заявил Лавров

Россия и Африка не считают нужным сокрушаться о санкциях Запада, вместо этого они сосредотачиваются на механизмах сотрудничества, сообщил глава МИД РФ Сергей... | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T20:02+0300

2025-12-20T20:02+0300

2025-12-20T20:17+0300

экономика

россия

мировая экономика

рф

африка

запад

сергей лавров

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg

КАИР, 20 дек — ПРАЙМ. Россия и Африка не считают нужным сокрушаться о санкциях Запада, вместо этого они сосредотачиваются на механизмах сотрудничества, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В связи с незаконными санкциями Соединенных Штатов и Европейского Союза - мы подробно этих вопросов не касались. Мы предпочитаем не сокрушаться, а концентрироваться на согласовании рабочих, работоспособных, эффективных механизмов, которые обезопасят наши торгово-экономические связи и сделают их независимыми от незаконных действий тех, кто в нарушении всех принципов международного права прибегает к методам шантажа и давления", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта.

https://1prime.ru/20251220/afrika-865751323.html

рф

африка

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, африка, запад, сергей лавров, мид