Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Африка не сокрушаются о незаконных санкциях Запада, заявил Лавров - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251220/lavrov-865755069.html
Россия и Африка не сокрушаются о незаконных санкциях Запада, заявил Лавров
Россия и Африка не сокрушаются о незаконных санкциях Запада, заявил Лавров - 20.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Африка не сокрушаются о незаконных санкциях Запада, заявил Лавров
Россия и Африка не считают нужным сокрушаться о санкциях Запада, вместо этого они сосредотачиваются на механизмах сотрудничества, сообщил глава МИД РФ Сергей... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T20:02+0300
2025-12-20T20:17+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
африка
запад
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg
КАИР, 20 дек — ПРАЙМ. Россия и Африка не считают нужным сокрушаться о санкциях Запада, вместо этого они сосредотачиваются на механизмах сотрудничества, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В связи с незаконными санкциями Соединенных Штатов и Европейского Союза - мы подробно этих вопросов не касались. Мы предпочитаем не сокрушаться, а концентрироваться на согласовании рабочих, работоспособных, эффективных механизмов, которые обезопасят наши торгово-экономические связи и сделают их независимыми от незаконных действий тех, кто в нарушении всех принципов международного права прибегает к методам шантажа и давления", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта.
https://1prime.ru/20251220/afrika-865751323.html
рф
африка
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_2026a2d7463bee73542a9f67aba28e07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, африка, запад, сергей лавров, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, АФРИКА, ЗАПАД, Сергей Лавров, МИД
20:02 20.12.2025 (обновлено: 20:17 20.12.2025)
 
Россия и Африка не сокрушаются о незаконных санкциях Запада, заявил Лавров

Лавров: РФ и Африка не считают нужным сокрушаться о незаконных санкциях Запада

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Глава МИД РФ С. Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАИР, 20 дек — ПРАЙМ. Россия и Африка не считают нужным сокрушаться о санкциях Запада, вместо этого они сосредотачиваются на механизмах сотрудничества, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В связи с незаконными санкциями Соединенных Штатов и Европейского Союза - мы подробно этих вопросов не касались. Мы предпочитаем не сокрушаться, а концентрироваться на согласовании рабочих, работоспособных, эффективных механизмов, которые обезопасят наши торгово-экономические связи и сделают их независимыми от незаконных действий тех, кто в нарушении всех принципов международного права прибегает к методам шантажа и давления", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Лавров оценил увеличение расчетов России со странами Африки в рублях
15:06
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФАФРИКАЗАПАДСергей ЛавровМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала