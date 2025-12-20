https://1prime.ru/20251220/lavrov-865755069.html
Россия и Африка не сокрушаются о незаконных санкциях Запада, заявил Лавров
Россия и Африка не сокрушаются о незаконных санкциях Запада, заявил Лавров - 20.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Африка не сокрушаются о незаконных санкциях Запада, заявил Лавров
Россия и Африка не считают нужным сокрушаться о санкциях Запада, вместо этого они сосредотачиваются на механизмах сотрудничества, сообщил глава МИД РФ Сергей... | 20.12.2025, ПРАЙМ
КАИР, 20 дек — ПРАЙМ. Россия и Африка не считают нужным сокрушаться о санкциях Запада, вместо этого они сосредотачиваются на механизмах сотрудничества, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В связи с незаконными санкциями Соединенных Штатов и Европейского Союза - мы подробно этих вопросов не касались. Мы предпочитаем не сокрушаться, а концентрироваться на согласовании рабочих, работоспособных, эффективных механизмов, которые обезопасят наши торгово-экономические связи и сделают их независимыми от незаконных действий тех, кто в нарушении всех принципов международного права прибегает к методам шантажа и давления", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта.
Россия и Африка не сокрушаются о незаконных санкциях Запада, заявил Лавров
Лавров: РФ и Африка не считают нужным сокрушаться о незаконных санкциях Запада