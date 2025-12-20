После прямой линии Путина с владельцем "Машеньки" связался Сбер

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.12.2025
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал, что после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным с ним связалась администрация Люберец и Сбер. "После прямой линии с президентом со мной связалась местная администрация люберецкая с предложениями о льготной аренде помещения для открытой пекарни, также были интересные варианты по развитию бизнеса. Также связался Сбербанк, клиентами которого мы являемся, у нас будет с ними встреча и обсуждение по поводу вот этого как раз сервиса, о котором сказал президент, для облегчения административной нагрузки, чтобы возможно не нанимать бухгалтера", - рассказал Максимов в эфире телеканала "Россия 24". В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, вопрос президенту Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса задал предприниматель из Люберец Максимов. Он отметил, что на протяжении восьми лет до этого он пользовался патентной системой налогообложения, однако теперь ему как индивидуальному предпринимателю в условиях резкого изменения законодательства с нового года придется нанимать профессионального специалиста, что приведет к дополнительным издержкам. Как отметил Путин в ходе прямой линии, в России было принято много инструментов поддержки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса, однако в последнее время эти формы бизнеса стали использоваться для бесконтрольного завоза серого и черного импорта, что стало проблемой и одной из причин новаций в сфере налогообложения. Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступают в силу в РФ с 1 января 2026 года. Они предусматривают в том числе поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей.
20:59 20.12.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Сбер. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
