2025-12-20T20:48+0300
2025-12-20T20:48+0300
экономика
технологии
forbes
tesla
spacex
ВАШИНГТОН, 20 дек - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов, сообщил журнал Forbes. Как отмечает издание, состояние Маска выросло после того, как верховный суд штата Делавэр отменил решение суда нижестоящей инстанции, признавшего недействительным вознаграждение Маска в виде опционов на акции Tesla, которое сейчас оценивается в 139 миллиардов долларов. "По оценке Forbes, после успешного обжалования этого решения состояние Маска достигло рекордных 749 миллиардов долларов", - пишет журнал. Ранее Forbes назвал Маска первым человеком, чье состояние превысило 600 миллиардов долларов после того, как космическая компания SpaceX объявила о публичном предложении о покупке акций, в рамках которого компания была оценена в 800 миллиардов долларов. Еще в марте 2020 года состояние Маска оценивалось в 24,6 миллиарда долларов. Затем, в январе 2021 года, он стал самым богатым человеком на планете, в том же году его богатство превысило отметки в 200 и 300 миллиардов долларов. В 2024 году состояние Маска превысило 400 и 500 миллиардов долларов. Единственным человеком, кроме предпринимателя, чье состояние достигало отметок в 300 и 400 миллиардов долларов, стал сооснователь Oracle Ларри Эллисон.
технологии, forbes, tesla, spacex
Экономика, Технологии, Forbes, Tesla, SpaceX
20:48 20.12.2025
 
Маск стал первым в истории человеком с состоянием 700 миллиардов долларов

Forbes: Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием выше $700 млрд

ВАШИНГТОН, 20 дек - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов, сообщил журнал Forbes.
Как отмечает издание, состояние Маска выросло после того, как верховный суд штата Делавэр отменил решение суда нижестоящей инстанции, признавшего недействительным вознаграждение Маска в виде опционов на акции Tesla, которое сейчас оценивается в 139 миллиардов долларов.
"По оценке Forbes, после успешного обжалования этого решения состояние Маска достигло рекордных 749 миллиардов долларов", - пишет журнал.
Ранее Forbes назвал Маска первым человеком, чье состояние превысило 600 миллиардов долларов после того, как космическая компания SpaceX объявила о публичном предложении о покупке акций, в рамках которого компания была оценена в 800 миллиардов долларов.
Еще в марте 2020 года состояние Маска оценивалось в 24,6 миллиарда долларов. Затем, в январе 2021 года, он стал самым богатым человеком на планете, в том же году его богатство превысило отметки в 200 и 300 миллиардов долларов. В 2024 году состояние Маска превысило 400 и 500 миллиардов долларов.
Единственным человеком, кроме предпринимателя, чье состояние достигало отметок в 300 и 400 миллиардов долларов, стал сооснователь Oracle Ларри Эллисон.
Сын Трампа стал миллиардером после роста акций его компаний, пишет Forbes
Сын Трампа стал миллиардером после роста акций его компаний, пишет Forbes
4 сентября, 23:49
 
ЭкономикаТехнологииForbesTeslaSpaceX
 
 
