Опыт Путина в разведке является большим преимуществом для РФ, заявил Миронов

Опыт президента России Владимира Путина в разведке является большим преимуществом для РФ, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской... | 20.12.2025

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Опыт президента России Владимира Путина в разведке является большим преимуществом для РФ, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов. В России 20 декабря ежегодно в отмечается День работника органов безопасности РФ. "Вместе со страной чекисты проходили через тяжелые испытания, но всегда оставались верными долгу и присяге. Во многом именно благодаря их усилиям в 90-е и 2000-е удалось победить терроризм на Кавказе и не дать ему поднять голову в других регионах. Находили террористов везде и мочили в сортире, как и обещал Владимир Путин. Тоже, кстати, выходец из разведки, что для нашей страны огромный плюс и преимущество", - сказал Миронов. Политик рассказал, что для него и многих людей его поколения чекисты всегда были предметом особой гордости. "С момента своего основания в лихие годы Гражданской войны сотрудники службы госбезопасности решали самые сложные, чрезвычайные задачи. Причем как в условиях мирного, так и военного времени. Подвиги героев Великой Отечественной войны до сих пор вдохновляют миллионы людей в России", - добавил лидер партии. По словам Миронова, в настоящее время сотрудники ФСБ и других спецслужб снова решают задачи повышенной сложности и повышенного риска, и для них нет понятия линии фронта - это линия проходит везде, где есть интересы России и ее граждан. "Отечество, верность и честь для них - превыше всего! Они вносят свой важный вклад в общую победу, некоторые отдают ради этого всё…Вечная память павшим защитникам Родины! Здоровья, сил и успехов всем работникам органов госбезопасности! С праздником!" - подытожил Миронов.

2025

